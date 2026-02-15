В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей
Работу курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей предлагает интернет-магазин в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
Основная задача курьера — доставлять оплаченные заказы клиентам, живущим в радиусе до пяти километров. Требования к кандидатам включают в себя быструю работу, внимательность и умение ориентироваться на местности. Также важно, чтобы соискатели были мотивированы на хороший заработок.
На рынке труда есть и другие вакансии с высоким уровнем дохода. Например, в Воронеже менеджер по продажам недвижимости может получать до 300 тысяч рублей. В Мытищах официант в ресторане может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей, а в Казани установщик интернета и систем видеонаблюдения будет зарабатывать аналогичную сумму.
