В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

15 февраля 2026, 14:49

РИА Новости: в Петербурге магазин ищет курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

Фото: iStock/nirat

Работу курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей предлагает интернет-магазин в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».