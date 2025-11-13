Россиянин охмурил нескольких женщин и похитил у них 10,5 миллионов рублей
В Кемерово мужчина знакомился с женщинами через соцсети и сайты знакомств, после чего обманывал их. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что 27-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве на сумму 10,5 миллиона рублей.
Мужчина признавался женщинам в любви и говорил о намерении создать с ними семью. После этого под предлогом финансовой помощи злоумышленник убеждал потерпевших оформлять кредиты и продавать имущество, а вырученные средства передавать ему. Обещанный возврат денег так и не состоялся.
Теперь кемеровчанину грозит до 10 лет лишения свободы за совершённые преступления.
