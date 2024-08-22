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В центре Шаховской развернули шестиметровый флаг России

22 августа 2024, 15:05
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шаховская

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шаховская

Огромный триколор развернули на главной площади Шаховской в честь Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На площади собрались представители муниципальных властей, активисты «Движения Первых», юнармейцы и просто неравнодушные жители. Патриотическая акция началась с гимна Российской Федерации. Кроме того, на площади был развёрнут шестиметровый флаг», — говорится в сообщении.
Жителей Шаховской поздравил глава округа Замир Гаджиев.



«Российский флаг — символ единства, воплощение лучших качеств современного жителя нашей страны. (…) Пусть будет мирным и чистым небо над нашими головами сегодня и всегда», — написал Гаджиев в своём Telegram-канале.
Кульминацией народного праздника стал тематический танец, который подготовили юные жители города.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник был учреждён в 1994 году.

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#шаховская
#флаг
#праздник
#патриотизм
VK модернизировала CDN-сеть для ускорения загрузки видео
22 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

VK в полтора раза расширила сеть доставки контента (CDN, Content Delivery Network). Благодаря этому скорость загрузки видео на этой платформе увеличилась на 20-30%.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе VK, более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь есть во всех федеральных округах России. Также они охватывают и страны СНГ. Доступ к контенту обеспечивается пользователям из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения.

В компании подчеркнули, что расширение сети доставки контента приобрело особую актуальность в условиях увеличения количества пользователей, авторов, а также в связи с возросшим трафиком «VK видео». Отмечается, что с начала текущего года общий видео-трафик увеличился почти на 30%.

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Россияне раскрыли, с чем у них ассоциируется флаг РФ
Опрос: Флаг России ассоциируется у граждан с патриотизмом и гордостью
22 августа 2024, 15:06

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.
У 40% россиян флаг вызывает мысли о воспитании уважения к государственным символам у молодёжи. Как передаёт RT, 38% респондентов ассоциируют государственный флаг с единой и сплочённой нацией, 31% — со значимыми историческими событиями России, 30% — о вывешивании флагов на зданиях и улицах.

А руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что 88% родителей и 90% учащихся положительно относятся к идее церемониального поднятия флага РФ в школах.

«88% родителей в той или иной степени оценивают эту церемонию положительно, 65% родителей декларируют крайне положительные оценки, ещё 23% заявили скорее о положительном отношении. Отрицательные оценки выражают всего 9%. 90% учащихся заявили о том, что они в положительно относятся к церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Крайние положительные оценки декларируют 71% учащихся, 19% скорее положительные, и про отрицательные оценки заявили только 8%», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Мамонов.

Ранее зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации.

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Флаги РФ впервые водрузили на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях
22 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российские флаги впервые водрузили на телебашнях в Херсонской и Запорожской областях в День флага России, передает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации», — прокомментировали там.
Отмечено, что российские триколоры доставили накануне из Москвы для проведения церемонии первого подъема в Бердянске, Геническе и Скадовске.

В мероприятии принимали участие работники региональных Минцифры, а также военные. Полотнища, размер которых составляет полтора на два метра, подняли на стометровую высоту.

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#херсонская область
#запорожская область
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В конкурсе «Юнармейский привал» в Подмосковье приняли участие десять команд
22 августа 2024, 14:49

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Этап конкурса «Юнармейский привал» провели в Подольске 19 августа в рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр, участниками соревнований стали десять команд из Подмосковья, Москвы и Калужской области, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Это первая подобная игра на территории Московской области. В ней приняли участие свыше 80 ребят. Мы в Подмосковье регулярно проводим множество самых разных патриотических мероприятий, потому что видим заинтересованность нашей молодежи. И рады, что такой новый формат тоже понравился участникам», — отметила глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.
Участники конкурса получили задание в полевых условиях приготовить гречневую кашу с тушёнкой, салат и чай. На это им давался один час. После этого конкурсанты сразились в сфере теоретических знаний по кулинарии. Начальник подмосковного штаба движения «Юнармия» Евгений Лукошников отметил, что все команды показали достойный результат.

В рамках конкурса также провели викторины «Этикет за столом» и «Кулинария народов России», соревнование по стрельбе из автомата Калашникова, управлению дронами и покорению скалодрома.

По итогам конкурса победителем стала команда «Крепость» из Можайского округа, второе место заняла команда «Молодая гвардия» из Мытищ, а третье — домодедовский «Отряд Дома Юнармии».

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Пассажирам подмосковных автобусов раздают ленты с триколором в честь Дня флага
22 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бело-сине-красные ленты дарят пассажирам автобусов в Московской области сотрудники компании-перевозчика «Мострансавто», акцию приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сотрудники предприятия вручают ленточки с триколором в автобусах, а также на автостанциях и автовокзалах Подмосковья. Акция продлится до конца дня. Всего планируется раздать более шести тысяч ленточек в цветах российского флага», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что водители автобусов вышли на маршруты с ленточками-триколорами на груди, кроме того, многие машины украшены флагами.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа, указ о празднике был подписан в 1994 году.

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#московская область
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Роспотребнадзор начал борьбу с оспой обезьян в Африке
22 августа 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Diy13

Борьбу с оспой обезьян в Африке начал Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что до 23 августа специалисты ведут курсы, направленные на профилактику инфекционных заболеваний в Республике Конго.
«…Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

По информации специалистов, российские тесты, выявляющие обезьянью оспу, успешно апробированы и эффективны. Работа ведется совместно с конголезскими коллегами.

«Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

В Конго заинтересованы укреплять сотрудничество с РФ по вопросам реагирования на эпидемиологические угрозы.

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#вирусы
#оспа обезьян
#новости
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На домах Жуковского вывесили более 300 триколоров в честь Дня флага России
22 августа 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Российские триколоры разместили более чем на 300 фасадах многоквартирных домов подмосковного Жуковского в честь Дня государственного флага страны, с праздником жителей поздравил глава городского округа Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этот день мы с гордостью вспоминаем всех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны, кто внес свой вклад в её процветание. И, конечно же, отдаем дань памяти всем, кто, защищая наш флаг, погиб за Родину. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — написал Борис Аубакиров в своих соцсетях.
Отмечается также, что в честь праздника члены местного отделения «Молодой Гвардии» организовали забег, который завершился флешмобом.

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Указ о создании праздника подписал в 1994 году первый президент России Борис Ельцин.

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#флаг
#праздник
#жуковский
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Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara
22 августа 2024, 13:21

Фото: iStock/RHJ

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp сообщила о находке необработанного алмаза весом 2492 карата на своем руднике Карове на северо-востоке Ботсваны. Об этом пишет РИА Новости.
Президент и генеральный директор Lucara, Уильям Лэмб, выразил восторг по поводу находки. Он отметил, что она не только демонстрирует выдающийся потенциал рудника Карове, но и подтверждает правильность стратегических инвестиций в передовую технологию XRT.

Ботсвана занимает одно из ведущих мест в мире по производству алмазов, которые являются основным источником дохода страны. Ранее самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, найденный Lucara в 2019 году.

Ранее сообщалось, что погрязший в долгах индийский шахер нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти 100 тысяч долларов.

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Мария Захарова поприветствовала участников Съезда учителей Московской области
22 августа 2024, 12:59

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с приветственным словом на Съезде учителей Московской области, она поздравила педагогов с предстоящим началом учебного года и назвала одну из ключевых задач сферы образования.
«Хочу поздравить вас с предстоящим началом учебного года и с тем, на какой высоте вы проходите эти годы. Образование — это служение, у него не бывает перерыва на обед, выходных, отпусков. Значение образования для молодого поколения невозможно переоценить. (…) Одной из задач российского образования сегодня является сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе воспитание в детях уважения к институту семьи, развитие патриотизма, любви к Родине», — сказала Мария Захарова.
Она добавила, что патриотическое воспитание является одной из приоритетных задач, оно должно прошивать деятельность всех ведомств на всех уровнях.

«Это экзистенциальный вызов сегодня. Мы защищаем базовые представления о человеке и человечестве», — подчеркнула Мария Захарова.
Съезд учителей Московской области ежегодно проводится перед началом учебного года. На съезде обсуждаются актуальные задачи образовательной сферы, а также вручаются награды лучшим учебным заведениям региона.

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#образование
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