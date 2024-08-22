В центре Шаховской развернули шестиметровый флаг России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шаховская
Огромный триколор развернули на главной площади Шаховской в честь Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На площади собрались представители муниципальных властей, активисты «Движения Первых», юнармейцы и просто неравнодушные жители. Патриотическая акция началась с гимна Российской Федерации. Кроме того, на площади был развёрнут шестиметровый флаг», — говорится в сообщении.Жителей Шаховской поздравил глава округа Замир Гаджиев.
«Российский флаг — символ единства, воплощение лучших качеств современного жителя нашей страны. (…) Пусть будет мирным и чистым небо над нашими головами сегодня и всегда», — написал Гаджиев в своём Telegram-канале.Кульминацией народного праздника стал тематический танец, который подготовили юные жители города.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник был учреждён в 1994 году.
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