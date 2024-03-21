Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве.

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Траурная церемония прощания с российским журналистом и футбольным комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта. Об этом сообщил любительский футбольный клуб «Эгриси», владельцем которого был Уткин.
Мероприятие состоится в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Кунцево. Точное время начала церемонии пока не указывается.
В четверг, 21 марта, память Уткина почтят минутой молчания на футбольном матче между сборными России и Сербии.
О смерти комментатора стало известно 19 марта. У журналиста были серьёзные проблемы со здоровьем. На протяжении всей жизни он страдал ожирением, его вес доходил до 215 килограммов. Перед смертью его срочно госпитализировали в больницу имени Пирогова, подключив к аппарату ИВЛ.
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В четверг, 21 марта, память Уткина почтят минутой молчания на футбольном матче между сборными России и Сербии.
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Мария Федоровцева