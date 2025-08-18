Видео с псом, удивительно похожим на человека, стало вирусным в США
Пёс по кличке Макс стремительно завоевал популярность в социальных сетях благодаря своей внешности, напоминающей человеческое лицо.
Видео с его участием разлетелось по TikTok, вызвав у пользователей одновременно умиление и лёгкое недоумение, сообщает Newsweek.
По данным издания, Макс — пятилетний метис из приюта в Алабаме, в его жилах смешаны гены примерно десяти пород. Его характерные черты — широко расставленные глаза, нахмуренные брови и губы с «обиженным» выражением — спровоцировали волну сравнений с коллегами, звёздами и персонажами сказок.
У пса есть собственная страница в TikTok, которую хозяйка завела во время сложного периода — она боролась с послеродовыми трудностями и решила делиться роликами с Максом в качестве эмоциональной поддержки.
