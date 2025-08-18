В Севастополе состоится ежегодный фестиваль в области информационных технологий «ITPARK FEST»

18 августа 2025, 17:09

В Севастополе пройдет фестиваль информационных технологий «ITPARK FEST»

Фото: пресс-служба фестиваля «ITPARK FEST»

В Севастополе с 10 по 11 октября этого года состоится ежегодный фестиваль в области информационных технологий «ITPARK FEST».