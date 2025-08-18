В Севастополе состоится ежегодный фестиваль в области информационных технологий «ITPARK FEST»
В Севастополе с 10 по 11 октября этого года состоится ежегодный фестиваль в области информационных технологий «ITPARK FEST».
Мероприятие пройдет на площадке инновационного IT-кластера города Севастополя «ИТ Парк Рус». На сегодняшний день технопарк представляет собой пространство, где трудится около сорока компаний в сфере информационных технологий, в которых работает более шестисот специалистов.
Основная тема деловой программы фестиваля: «Экспорт IT-продуктов». Задача «ITPARK FEST» — собрать на одной площадке разработчиков IT-решений, участников технопарка, начинающих специалистов в области информационных технологий, стартапы и компании, которые хотят инвестировать в развитие IT-сообщества в Крыму и создавать продукты, соответствующие международным стандартам и способные конкурировать на мировом рынке.
Фестиваль выступает в качестве ключевого мероприятия в сфере информационных технологий на юге России. Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.
Читайте также: