Принцип Zero Trust: советы МВД для защиты от мошенников

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Для защиты от мошенничества гражданам рекомендуется придерживаться принципа «нулевого доверия». Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Подход «нулевого доверия» (Zero Trust) предполагает, что никакой информации нельзя доверять без проверки.
В МВД напомнили, что мошенники часто используют якобы официальные сообщения банков или обращаются от лица знакомых. Гражданам советуют проверять любые данные, перепроверять информацию и не принимать поспешных решений. Также подчеркивается, что простые пароли, такие как «123456» или «Qwerty123», представляют собой серьезный риск. Мошенники легко подберут их быстрым перебором.
Специалисты ведомства советуют быть особенно внимательными, если информация поступает по необычным каналам или вызывает чувство спешки. Главная задача злоумышленников — заставить жертву принять необдуманное решение.
Четыре главных принципа «нулевого доверия» гласят:
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В МВД напомнили, что мошенники часто используют якобы официальные сообщения банков или обращаются от лица знакомых. Гражданам советуют проверять любые данные, перепроверять информацию и не принимать поспешных решений. Также подчеркивается, что простые пароли, такие как «123456» или «Qwerty123», представляют собой серьезный риск. Мошенники легко подберут их быстрым перебором.
Специалисты ведомства советуют быть особенно внимательными, если информация поступает по необычным каналам или вызывает чувство спешки. Главная задача злоумышленников — заставить жертву принять необдуманное решение.
Четыре главных принципа «нулевого доверия» гласят:
- Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую.
- Задавайте больше вопросов.
- Не стесняйтесь просить собеседника подтвердить свои слова.
- Доверяйте своим сомнениям.
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Мария Моисеева