Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Принцип Zero Trust: советы МВД для защиты от мошенников

Принцип Zero Trust: советы МВД для защиты от мошенников

В МВД предупредили никому не доверять без тщательной проверки
Фото: iStock/Supatman

Фото: iStock/Supatman

Для защиты от мошенничества гражданам рекомендуется придерживаться принципа «нулевого доверия». Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Подход «нулевого доверия» (Zero Trust) предполагает, что никакой информации нельзя доверять без проверки.

В МВД напомнили, что мошенники часто используют якобы официальные сообщения банков или обращаются от лица знакомых. Гражданам советуют проверять любые данные, перепроверять информацию и не принимать поспешных решений. Также подчеркивается, что простые пароли, такие как «123456» или «Qwerty123», представляют собой серьезный риск. Мошенники легко подберут их быстрым перебором.



Специалисты ведомства советуют быть особенно внимательными, если информация поступает по необычным каналам или вызывает чувство спешки. Главная задача злоумышленников — заставить жертву принять необдуманное решение.

Четыре главных принципа «нулевого доверия» гласят:
  1. Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую.
  2. Задавайте больше вопросов.
  3. Не стесняйтесь просить собеседника подтвердить свои слова.
  4. Доверяйте своим сомнениям.
Ранее в МВД предупреждали о росте мошеннических схем в Telegram-каналах, где под видом предложений о высоком заработке скрываются задания для диверсионной деятельности. Эти задания могут включать запись видеоотзывов, создание фейковых объявлений или предоставление фотографий.

Читайте также:

Орбан потребовал ​от ЕС снятия санкций с России

«Объявил себя знаменосцем войны»: Пушков указал на абсурдность заявлений Макрона по Украине

Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
#мвд
#проверки
#мошенники
#данные
#специалисты
#telegram
#информация
#запись
Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах откроют во II квартале
21 января 2025, 22:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть новый пешеходный переход через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в городском округе Люберцы планируют во II квартале этого года. Сейчас строительство продолжается, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и обеспечит комфортный переход через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей ближайших районов.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«Сейчас строители завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролётного строения, расположенной прямо над железной дорогой. Затем они приступят к монтажу боковых секций пролёта. Открыть движение по переходу планируют во II квартале текущего года», – пояснили в ведомстве.
Переход будет соответствовать современным стандартам и требованиям: полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп. Ширина пролётного строения составит 4 м.

Читайте также:

В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах

Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января
#минтранс мо
#транспорт
#пешеходный переход
#железная дорога
#подмосковье
#московская область
#люберцы
#безопасность
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья назвали топ-5 способов избежать продувания окон
21 января 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние окон в многоквартирных домах – залог комфортной жизни. Если зимой они промерзают, это может привести к снижению температуры, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Холодный воздух проникает в квартиру и приводит к теплопотерям. Кроме того, при резком изменении температуры в помещениях появляется конденсат. Он вызывает повышенную влажность, особенно на окнах и стенах. А высокая влажность – подходящая среда для развития плесени, которая не только разрушает отделку, но и опасна для здоровья. К тому же конденсат со временем разрушает конструкции», – отметили в министерстве.
Там назвали топ-5 способов избежать продувания окон.
«Если окна пластиковые, регулируйте их в зависимости от сезона. Зимой используйте зимний режим, летом – летний. Следите за тем, нет ли запотевания между стеклопакетами. Оно может указывать на недостаточную герметичность и утечку тепла. Регулярно проверяйте фурнитуру окон. Убедитесь, что они плотно закрываются», – посоветовали в Минчистоты.
В ведомстве добавили, что щелей или трещин в раме или стене около окон быть не должно. Также необходимо проверять резиновые уплотнители.

Читайте также:

В Подмосковье сумели найти иностранца, виновного в незаконном сбросе отходов

В Подмосковье с начала года устранили более тысячи нарушений в содержании дворов

В подмосковных КПО нашли индийские вазы и чашу из Египта
#минчистоты
#окно
#мкд
#дома
#зима
#тепло
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье уже закупили 10,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и льготников
21 января 2025, 21:55

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в этом году закупят путёвки для льготников на 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Бесплатные путёвки в санаторий получают федеральные и региональные льготники. Ежегодно более 30 тысяч жителей Подмосковья отдыхают по бесплатным путёвкам в санаториях. Путёвка электронная, никакой бумажной волокиты. Получать её в МФЦ тоже не нужно – она поступает в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, в этом году в бюджете на бесплатный санаторно-курортный отдых предусмотрено более 1,3 млрд рублей. С начала года уже закуплено более 1,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и свыше 9 тыс. – для региональных льготников

Помимо самой путёвки, федеральным льготникам автоматически оформляют талон на проезд до места отдыха. В случаях с детьми-инвалидами или инвалидами I группы путёвка и средства на проезд рассчитываются на двоих.

Путёвки распределяются автоматически в электронной системе в соответствии с очерёдностью. Получить их можно, подав заявление на региональном портале госуслуг. Там же можно проверить очередь на получение.

Читайте также:

В Подмосковье первый ребёнок-сирота получил электронный сертификат на квартиру

Дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году забронировали 13 тыс. пар

На социальные контракты для жителей Подмосковья направят более 300 млн рублей
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#инвалиды
#дети-инвалиды
#льготники
#путёвки
#отдых
#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
#санатории
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%
21 января 2025, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На безопасность дорожного движения влияет не только соблюдение ПДД, но и обустройство дорог. В Подмосковье ведётся комплексная работа в этом направлении, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Там подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения на дорогах региона с 2019 по 2024 годы. Его реализовали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«Особое внимание обращаем на потенциальные места аварийности. Каждое ДТП с пострадавшими рассматривается на комиссии, вырабатывается комплекс мероприятий, чтобы не допустить его повторения. Формируются планы по обустройству дорог элементами безопасности. Благодаря такому системному подходу в Подмосковье за шесть лет удалось снизить аварийность и число смертей в ДТП почти на 30%», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
По его словам, за это время лет в Подмосковье построили 720 км тротуаров и 415 км линий наружного освещения, оптимизировали движение более чем в 1 тыс. местах, установили свыше 1,2 тыс. новых светофоров, обустроили более 550 км ограждений разного типа и 2,5 тыс. «лежачих полицейских», организовали 600 пешеходных переходов в местах, где люди привыкли пересекать дорогу. 5,3 тыс. переходов оборудовали подсветкой.

Помимо этого, каждый сезон в Подмосковье ремонтируют дорожное покрытие, обновляют знаки, разметку, устанавливают остановочные павильоны, катафоты, организуют дублирующую подсветку светофоров.

В 2025 году работа по повышению безопасности продолжится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это преемник нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах

Желающим сдать ёлку на переработку в Подмосковье напомнили, как перевозить её в автобусе

Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#движение
#алексей гержик
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом «Утжефра»
21 января 2025, 21:07

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла начальный этап лечения препаратом «Утжефра», сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России.
«Первый пациент, который был включен в клиническое исследование первого отечественного CAR-T-клеточного препарата «Утжефра», завершил первый этап лечения без осложнений», — отмечалось в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент 59-летняя пациентка начала амбулаторное лечение для того, чтобы была возможность оценить влияние препарата в долгосрочной перспективе.

Подчеркивалось, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность отечественного препарата.

Ранее сообщалось, что хирург-онколог, доктор медицинских наук Тимофей Горшенин рассказал, что основная специфика врача его специализации заключается в лечении осложнений, вызванных раком.

Читайте также:

Подмосковный онколог Курчаткин рассказал о самостоятельной диагностике молочной железы

Вакцина от рака в России 2024-2025: последние новости, стоимость лечения и как работает лекарство от онкологии

Путин: внедрение вакцины от рака российского происхождения станет прорывом
#пациент
#лечение
#исследование
#рак
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян пытались получить работу в международной компании
Опрос: более трети россиян пытались получить работу в международной компании
21 января 2025, 20:39

Фото: iStock/anyaberkut

Более трети россиян хоть раз в жизни пытались получить работу в международной компании. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-школы Skyeng. Как отмечается, 16% из них получали предложение о работе, а 18% — не смогли пройти отбор.
«Большинство же (65%) рассказали, что не имеют такого желания. Чаще всего желающие устроиться в международную компанию опасаются высокой конкуренции — об этом рассказали 62% россиян. Недостаток профессиональных навыков останавливает от такого карьерного шага 15% россиян, а каждый десятый не готов менять страну проживания и переезжать за границу ради новой работы», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем гендиректор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс рассказал, как действовать при невыплате зарплаты. В беседе с RT юрист пояснил, что первым делом нужно написать работодателю претензию с указанием суммы долга, сроком невыплаты, копией трудового договора и расчетных листов. На экземпляр, который останется у работника, нужно получить отметку о вручении.
«Ждать выполнения обещаний работодателя стоит не дольше времени, разумно необходимого для выплаты (например, нескольких дней после установленной даты). Если задержка продолжается, нужно незамедлительно обращаться в Государственную инспекцию труда», — отметил эксперт.
Читайте также:

Юрист раскрыл, можно ли делить перерыв на работе

Экономист назвал период, когда ожидается всплеск мошенничества

Юрист раскрыла, как не потерять деньги при покупке жилья
#деньги
#эксперт
#выплаты
#юрист
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт объяснил, кому нужно менять водительские права в 2025 году
Автоэксперт Попов: в 2025 году нужно менять водительские права, истекшие в 2022
21 января 2025, 20:34

Фото: iStock/CalypsoArt

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, кому следует поменять водительские права. Он отметил, что в 2025 году обновить этот документ нужно будет тем, у кого срок его действия истек в 2022 году, сославшись на постановление правительства, продлившее действие удостоверений на 3 года.
«Таким образом, те, у кого водительское заканчивалось в 2022 году, приехали уже к дате окончания срока действия водительского и надо бежать его менять. А те, у кого срок в 2023-м, побегут через год. И так далее. Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия (если это период с 01.01.2022 по 31.12.2025) цифру три и получаем точную дату», — поделился Попов в беседе с RT.
Тем временем автоэксперты сервиса «СберАвто» поделились с «Известиями» нестандартными советами для водителей в условиях зимы. В это время года следует снижать давление в шинах перед долгими поездками, не пользоваться режимом круиз-контроля и отказаться от резкого торможения, поделились специалисты.
«При заносе передних колес (недостаточная поворачиваемость) следует убрать газ, повернуть руль в сторону заноса и дать машине вернуть сцепление с дорогой. При заносе задних колес (избыточная поворачиваемость) необходимо аккуратно повернуть руль в сторону заноса, чтобы выровнять машину, и избегать резкого нажатия на тормоз или газ», — советуют эксперты.
Читайте также:

Названы самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей

Назван топ самых популярных дизельных авто в России

Автоэксперт назвал неисправности, с которыми нельзя покупать машину
#автомобили
#газ
#эксперты
#специалисты
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Электроснабжение в Дзержинском и Котельниках восстановлено после сбоя
21 января 2025, 20:13

Фото: телеграм-канал Андроника Пака

Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в несколько домов Дзержинского и Котельников. Об этом сообщили главы муниципалитетов.
«Подача ресурсов на всей территории города восстановлена. Лично посетил Центральный тепловой пункт на ул. Бондарева. Подача тепла и водоснабжения осуществляется в штатном режиме», – написал глава городского округа Дзержинский Андроник Пак в своём телеграм-канале.
«Уважаемые жители, электроснабжение в Котельниках полностью восстановлено», – отметил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.
Ранее сообщалось, что из-за технологического сбоя на подстанции произошло автоматическое отключение кабельно-воздушной линии электропередачи. Из-за этого было нарушено электроснабжение у части потребителей в городах Котельники и Дзержинский.

Читайте также:

Прокуратура выясняет причины ненадлежащей работы котельных в Рузе

В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа

В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления
#подмосковье
#московская область
#электричество
#михаил соболев
#андроник пак
#дзержинский
#котельники
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура выясняет причины ненадлежащей работы котельных в Рузе
21 января 2025, 19:54

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Рузская городская прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащей работы котельных и подачи отопления. Такое поручение дал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По имеющейся информации, в ночь на 20 января на территории Рузского городского округа произошло технологическое нарушение на теплосети. В результате 76 многоквартирных домов, два детских сада и школа остались без надлежащего теплоснабжения и горячей воды. В ходе проверки прокуратура оценит деятельность ресурсоснабжающей организации, в том числе по обеспечению технического состояния систем отопления и водоснабжения», – отметили в ведомстве.
Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко сообщил, что ночью произошла утечка на теплосети. На месте работают 20 специалистов и семь единиц техники. По словам Пархоменко, ремонтные работы продолжатся до 21 часа.

В связи с допущенными нарушениями городская прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей компании. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за нарушение в обеспечении населения коммунальными услугами.

Кроме того, городская прокуратура контролирует сроки восстановления подачи тепла и водоснабжения, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы.

Читайте также:

В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа

В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления

На выездной администрации в Котельниках обсудили отопление в домах
#отопление
#котельная
#тепло
#теплоснабжение
#руза
#рузский городской округ
#прокуратура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате