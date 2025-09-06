Цыганова об убийстве россиянина на фестивале Burning Man: «Закономерный итог жизни бродяги-эмигранта»

06 сентября 2025, 20:26

Цыганова назвала закономерным итогом убийство россиянина на Burning Man

Вика Цыганова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Вика Цыганова назвала убийство 35-летнего россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в США «закономерным итогом жизни бродяги-эмигранта». Её слова приводит StarHit.





Напомним, что мужчина приехал из Омска, чтобы представить свою инсталляцию. Однако после начавшейся песчаной бури, которую Вадим пережил, он бесследно исчез. Вскоре обнаружили его тело со следами насильственной смерти. Полиция Невады сомневается, что убийц удастся найти, поскольку все 70 тысяч участников фестиваля уже разъехались по домам в разных странах. Сейчас тело мужчины готовят к транспортировке в Россию.





«Неформального вида уже не молодой человек с татуировками по всему телу вместо того, чтобы работать на благо Родины или хотя бы на пользу семьи, колесил по Америке и строил из себя хиппи. Что там за контингент участвует в этом мероприятии – очевидно. Сброд, маргиналы, наркоманы и прочие неприкаянные люди. Удивительно ли, что на этом шабаше дошло до поножовщины? Да вообще-то нет. Это больше походит на закономерный итог жизни бродяги-эмигранта», – прокомментировала случившееся Цыганова.