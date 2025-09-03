Уроженца Омска убили на фестивале Burning Man
Уроженца Омска Вадима Круглова убили на фестивале Burning Man в Неваде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Полиция нашла тело россиянина в луже крови, когда люди собрались на традиционном сжигании чучела.
Вадим Круглов, переехавший из России в США несколько лет назад, отправился на фестиваль 24 августа, чтобы представить свою инсталляцию. Однако он попал в песчаную бурю, пережил её, но затем пропал. Друзья и родственники начали поиски, публикуя в соцсетях фотографии уроженца Омска с призывом откликнуться тех, кто видел его в пустыне во время фестиваля.
Полиция обнаружила тело мужчины 35-40 лет с короткими каштановыми волосами. Шериф отметил, что расследование усложняется из-за территории, которая на время фестиваля превратилась в мегаполис, и отсутствия записей с камер наблюдения. Основной версией трагедии считается убийство. В настоящее время родные погибшего собирают средства для транспортировки его тела на родину.
Читайте также: