Уроженца Омска убили на фестивале Burning Man

03 сентября 2025, 15:40

В Неваде на фестивале Burning Man убили переехавшего в США уроженца Омска

Фото: iStock/gorodenkoff

Уроженца Омска Вадима Круглова убили на фестивале Burning Man в Неваде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.