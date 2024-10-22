Цыганская свадьба в российском регионе обернулась вспышкой кори

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В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы, профильные службы зафиксировали 14 случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского округа. Отмечается, что источник инфекции прибыл из Нижнего Тагила, все заболевшие оказались не привиты.
По информации администрации, 9 заболевших нашли в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района, еще 4 — в Пермском муниципальном округе. Еще один зараженный — работница магазина в поселке Чапаевский.
«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Н. Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — пояснили в администрации.Читайте также:
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