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Цыганская свадьба в российском регионе обернулась вспышкой кори

В Перми зафиксировали 14 случаев заражения корью после цыганской свадьбы
22 октября 2024, 13:14
Фото: iStock/Cylonphoto

Фото: iStock/Cylonphoto

В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы, профильные службы зафиксировали 14 случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского округа. Отмечается, что источник инфекции прибыл из Нижнего Тагила, все заболевшие оказались не привиты.


По информации администрации, 9 заболевших нашли в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района, еще 4 — в Пермском муниципальном округе. Еще один зараженный — работница магазина в поселке Чапаевский.
«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Н. Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — пояснили в администрации.
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Отек Квинке и удушье: Адвокат объяснил, кто ответит за отравление россиянки дубайским шоколадом
Адвокат Воропаев: за отравление дубайским шоколадом можно требовать моральную компенсацию
22 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Olga Shefer

Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Предположительно, причиной такой аллергической реакции стала фисташковая паста в десерте.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что согласно ГОСТу на этикетке шоколада обязательно должен был быть указан полный состав и информация о наличии ГМО и растительных жиров. Также на этикетке должны были быть наименование продукта, срок его годности, наименование изготовителя и его адрес.
«Это нужно для того, чтобы человек, имеющий аллергию, мог понять подходит ему продукт или нет. За нарушение вышеуказанных правил, владельцев юридического лица изготовителя продукции можно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной, если был нанесен существенный вред здоровью. В случае административной ответственности предусмотрены небольшие штрафы, однако в случае уголовного наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А так как в данном случае подразумевается вред здоровью, дополнительно можно взыскать как расходы на лечение, так и моральную компенсацию», — объяснил эксперт.

По его словам, эта система также работает с ресторанами и другими местами общественного питания.
«С 2021 года действуют правила оказания услуг общественного питания, в них особое внимание заслуживают требования к содержанию меню. Там обязательно указывается фирменное наименование предлагаемой продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав компонентов», — сказал адвокат.

Павел Воропаев подчеркнул, что людям с аллергией нужно внимательно изучать этикетки товаров, которые они приобретают, а если в меню кафе или ресторана отсутствует описание состава блюда, лучше уточнить у официанта во избежание неприятностей.

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В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма
22 октября 2024, 13:25

Глава Реутова Филипп Науменко и настоятель храма Казанской иконы Божьей матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов)

Глава Реутова Филипп Науменко встретился с отцом Максимом, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Обсудили благоустройство прилегающей к храму территории, которое планируем сделать в рамках реконструкции Центрального парка. Добавим парковочные места для прихожан, приезжающих на службу, поставим дополнительные скамейки, разобьем клумбы. Все работы планируем сделать в течение следующего года», — написал Науменко в своём телеграмм-канале.
Территория вокруг храма служит популярным местом отдыха для жителей Реутова. Здесь есть пешеходные дорожки с лавочками и освещением, а также небольшой яблоневый сад.

Однако, как и весь парк, эта зона требует обновления. Храм имеет большое значение для верующих, так как в нём работает воскресная школа и проводятся мероприятия по духовному образованию.

Стоит отметить, что храм был основан и освящён в Реутове в 1999 году (тридцать первого октября исполнится двадцать пять лет с этого события). Он стал первым православным храмом, построенным в городе.

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#реутов
#подмосковье
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Команда из Шатурского техникума победила в форуме Мосэнерго «Команда первых»
22 октября 2024, 13:10

Фото: Министерство образования Московской области

Команда Шатурского энергетического техникума стала победителем Первого молодёжного форума «Мосэнерго „Команда первых“», организованного под эгидой ПАО «Мосэнерго», сообщает Министерство образования Московской области.
Форум для молодых людей включал в себя квесты, разминки, соревнования, викторины.

Одним из самых ярких моментов стал конкурс мини-проектов «От идеи к идеальному работодателю».

Директор техникума Виталий Давыдов представил презентацию о развитии учебного заведения на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста».

Пресс-служба отметила, что команда, будучи единственным представителем среднего профессионального образования среди вузов и профессиональных команд энергетиков, заняла первое место, опередив молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических вузов региона.

«Техникум гордится своими подрастающими специалистами и ждет новых подвигов», — прокомментировал представитель учбеного заведения.
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В Дубне продолжается ремонт в центре дополнительного образования «Дружба»
22 октября 2024, 12:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В подмосковном городе Дубна продолжаются ремонтные работы в центре дополнительного образования для детей «Дружба», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на строительной площадке работают 30 человек и 3 единицы техники. Завершив демонтаж и кровельные работы, рабочие приступили к отделке фасадов, монтажу откосов и перегородок, прокладке инженерных сетей и устройству полов. Строительный мусор вывозится с объекта.

Площадь здания, построенного в 1961 году, составляет 2600 квадратных метров.

В рамках капитального ремонта планируется обновить фасады, кровлю и внутреннюю отделку, заменить оконные блоки и проложить новые инженерные коммуникации. После завершения работ помещения будут оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью.

В детском центре творчества создадут условия для развития творческих способностей и музыкального образования детей. Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета Московской области.

Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

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#строительный образование
#подмосковные стройки
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Преподаватели из Подольска выиграли в чемпионате по перспективным технологиям
22 октября 2024, 12:47

Преподаватели Подольского колледжа (фото: Министерство образования Московской области)

Преподаватели Подольского колледжа им. А. В. Никулина, представляя сборную команду «Группы Астра», ведущего разработчика российского инфраструктурного программного обеспечения, стали победителями международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024, сообщает Министерство образования Московской области.
В учебном центре компании «ИнфоТеКС» прошёл международный чемпионат по кибербезопасности среди стран БРИКС . Участники соревновались с лучшими командами из Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и ЮАР.

Российский флаг защищали Денис Ильин и Никита Зосимов. В течение трёх соревновательных дней участники создавали сетевую инфраструктуру предприятия на основе российских операционных систем и средств виртуализации, включая Astra Linux и ПК СВ «Брест», и защищали её с использованием отечественных средств защиты информации (СЗИ). Также они проводили аудит информационных систем и анализ киберинцидентов.

«Если честно, это были сложнейшие дни. Конкуренция была тяжелой, команды-соперники — лучшие специалисты в своих странах. Мы долго готовились к этому чемпионату, нам помог и опыт работы в сфере образования Подмосковья, и знания инфраструктурного программного обеспечения, ну и, конечно же, прямое взаимодействие с коллегами из "Группы Астра": мы огромным коллективом, как единый организм, работали над одной непростой задачей — стать лучшими», — отметили педагоги.
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#соревнования
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Россияне столкнулись с массовыми отказами в обмене старых долларов за рубежом
В АТОР предупредили россиян о проблемах с обменом старых долларов за границей
22 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/Pineapple Studio

Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме старых долларов в иностранных банках и пунктах обмена валют. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Доллары нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и иных популярных среди россиян направлениях. Уточняется, что американская валюта должна быть без пятен, потертостей и посторонних надписей.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, никаких объявлений о проблемах с приемом наличных не делали Минфин США и Федрезерв. Он также добавил, что доллары старого образца из оборота не отзывали. Мурадян заключил, что данная проблема является «больной темой».

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#россияне
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Владельцы водных объектов и водопользователи Подмосковья теперь могут отчитаться онлайн
22 октября 2024, 11:47

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

На региональном портале появилась новая онлайн-услуга для владельцев водных объектов и водопользователей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Портал госуслуг Подмосковья постоянно дополняется услугами и сервисами. Теперь новые возможности открылись для водопользователей региона. Так, сейчас можно передать сведения, полученные в результате учета объема забора, сброса воды и качества сточных вод, в электронном виде. Ранее для этого приходилось обращаться в ведомство лично», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Прием в электронной форме отчетности от водопользователей» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

При оформлении заявки необходимо заполнить поля электронной формы и прикрепить протокол химического анализа воды. После отправки отчёта в личный кабинет придёт автоматическое уведомление о поступлении информации в ведомство и копия сформированного отчёта.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

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Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса
22 октября 2024, 11:29

Фото: iStock/thitiwat tapingkae

Производить керамические кирпичи из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили ученые ДГТУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Buildings.
Количество техногенных отходов ежегодно увеличивается. Уточняется, что к техногенным отходам относятся угольные терриконы — это искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, которые были извлечены при подземной разработке месторождений угля.

Согласно информации ученых, из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи. Использование этих техногенных отходов снизит стоимость производства строительных материалов. В будущем ученые намерены разработать технологии производства керамических кирпичей.

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#станции
#донбасс
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Российские подлодки признали лучшими в мире
TNI назвал российские подлодки «Кондор» и «Ясень» лучшими субмаринами в мире
22 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Alexyz3d

Подводные лодки ВМС России проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» назвали лучшими в мире, следует из рейтинга субмарин за 2024 год, составленный американским журналом The National Interest. Эксперты разместили их на первом и втором месте в топе, следом за ними идет британская «Astute», а затем американские «Seawolf» и «Virgigna».
«(Подлодки «Кондор» — прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — указано в публикации.
Авторы подчеркивают, что «Кондор» оправдывает свою высокую стоимость большой глубиной погружения и способностью выдерживать удары вражеских торпед.
«Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию», — поясняет автор.
Также отмечаются и субмарины «Ясень», в классификации НАТО — «Северодвинск». Основной особенностью называют их универсальность, так как эти многоцелевые подлодки способны нести самые разные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности «Циркон».

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