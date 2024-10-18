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Россию охватывает всплеск пневмонии

«Известия»: в 16 регионах России фиксируют всплеск заболеваемости пневмонией
18 октября 2024, 12:53
Фото: iStock/PatrikSlezak

Фото: iStock/PatrikSlezak

Как минимум в 16 регионах России начали фиксировать всплеск заболеваемости пневмонией. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что большая часть случаев носит инфекционный характер заболевания.
По информации издания, среди регионов, где наблюдается рост числа пневмоний, — Ленинградская, Псковская, Вологодская, Костромская, Омская и Томская области, а также Камчатский и Алтайский края, Удмуртия и Коми.

Газета отмечает, что в регионах с растущей заболеваемостью ввели «утренний фильтр» в школах и детсадах, а также организовали проверки контактных.



Ранее специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребенка. Врачи отмечали, что главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля.

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Культурно-просветительская акция «Тотальный диктант — 2025» пройдёт 5 апреля 2025 года
18 октября 2024, 13:26

Фото: istockphoto / Professor25

Фонд языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и Фонд президентских грантов организуют акцию «Тотальный диктант — 2025» в Центральном федеральном округе 5 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации президента ​Российской Федерации.
Ежегодная культурно-просветительская акция направлена на повышение уровня грамотности населения и развитие интереса к русскому языку.

Инициатива осуществляется добровольцами и партнёрами, а также спонсорами и грантодателями.

Тотальный диктант — это праздник грамотности для тех, кто стремится, умеет и любит писать на русском языке без ошибок. Он олицетворяет искреннюю любовь к языку и грамотность, лёгкую ностальгию по школьным диктантам и, конечно же, энтузиазм всех участников акции, будь то организаторы, проверяющие или те, кто пишет сам.

Первый Тотальный диктант был проведён 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете студентами творческого объединения «Глум-клуб».

Более подробная информация об акции «Тотальный диктант — 2025» доступна на сайте www.totaldict.ru.

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В Красноярске учитель-квадробер проводил необычные физминутки для старшеклассников
SHOT: Учитель-квадробер из Красноярска пародировал животных перед учениками
18 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/ shironosov

Школьный учитель физики из Красноярска пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Виктор Касьянов около года преподавал физику старшеклассникам в школе. Учитель нашел нестандартный подход к обучению — во время уроков он читал рэп, изображал заячьи прыжки и гавкал как собака.

По интернету разлетелись видео с уроков Касьянова. Именно тогда большое количество людей узнало о необычном учителе. Сами же ученики школы положительно отзывались о Викторе или же «Докторе Панадоле». Так старшеклассники прозвали Касьянова. Его физминутки поднимали ребятам настроение и помогали ненадолго отвлечься от учебы.

Сейчас учитель-квадробер уже не работает в школе. В октябре он уволился по собственному желанию и стал частным репетитором.

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Собянин рассказал о работе сервиса «Цифровая реанимация» в Москве
Собянин: В 23 стационарах Москвы внедрен сервис «Цифровая реанимация»
18 октября 2024, 13:01

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

В 23 московских стационарах используют сервис «Цифровая реанимация». Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, его слова приводит портал mos.ru.
Утверждается, что данный сервис позволяет автоматизировать важнейшие процессы, которые связаны с лечебной работой в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам Собянина, медики могут наблюдать всю необходимую информацию на рабочем планшете, благородя чему можно отслеживать эффективность назначенного лечения и необходимость его возможной корректировки.

В перечень доступных данных вошли: сердцебиение, изменение температуры, давление и иные показатели. Примечательно, что все данные сохраняются при переводе пациента из реанимации в стационар.

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Приём заявок на подмосковный грантовый конкурс для НКО завершится 22 октября
18 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Kar-Tr

В Московской области проводится отбор заявок на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества, приём завершится во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Гранты будут выдаваться на реализацию проектов в четырёх сферах: социальная защита, культура и искусство, добровольческая (волонтёрская) деятельность и молодёжная политика», — говорится в сообщении.
Конкурс проводит министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов. Полная информация о подаче заявок, отборе и пр. размещена на сайте мособл.гранты.рф. Кроме того, вопросы относительно конкурса можно задать по телефону: 7(498)602-09-30.

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#подмосковье
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Москвичи проголосуют за лучшие мероприятия и площадки проекта «Лето в Москве»
18 октября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/TomasSereda

Москвичи смогут проголосовать за лучшие мероприятия и площадки проекта «Лето в Москве», который проходил в городе в период с 1 июня по 8 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Уточняется, что горожане получат возможность предложить свои идеи, каким образом внести разнообразие в летние мероприятия в грядущем году. А что касается текущего года, москвичи увидели свыше 480 постановок под открытым небом в рамках фестиваля «Театральный бульвар».

Более 200 тематических зон представили гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», а фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» насчитывал свыше 600 площадок. Все фестивали состояли из свыше 131 тысячи событий, на которых поприсутствовали почти 40 миллионов посетителей.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками
18 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/artoleshko

Новую схему мошенничества начали использовать злоумышленники для получения доступа к личным данным россиян: теперь они представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают человеку, что ему пришла посылка из-за границы и нужно оплатить таможенный сбор, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если человек, получивший такой звонок, говорит, что не ждёт никаких иностранных посылок, мошенники предлагают отказаться от неё и для оформления отказа назвать код из пришедшего на телефон СМС-сообщения», — рассказали специалисты ведомства.
На самом деле в ходе разговора злоумышленники пытаются проникнуть в аккаунт абонента на портале госуслуг и СМС содержит код подтверждения входа. Захваченный разговором человек может не обратить внимание на содержащееся в сообщении предупреждение и назвать нужные мошенникам цифры. Взломав таким образом чужой аккаунт, мошенники могут перевести себе деньги или взять кредит на имя абонента.

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#подмосковье
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Илон Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»
18 октября 2024, 12:20

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом сообщает портал E24.
Сначала Маск заинтересовался приглашением, однако позже заявил, что не сможет посетить ужин. Как сообщила директор по коммуникациям нефтяного фонда Марта Скаар, для Маска данный визит «будет сложным и дорогим».

Согласно информации источника, отношения между американским бизнесменом и Тангеном испортились еще летом текущего года. Норвежский фонд благосостояния, который является 8 крупнейшим акционером Tesla, в то время объявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты Маску в размере 56 миллиардов долларов. Маску это не понравилось.

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«Антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных погода будет сухая, маловетреная и солнечная
18 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Elena Odareeva

В Москве и области на смену дождям и мокрому снегу пришло солнце. Жители задаются вопросом: надолго ли это, и к чему быть готовыми?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что прогноз на ближайшие дни достаточно благоприятный.

«Сейчас на Западе Европейской территории России устанавливается антициклон: погода сухая, маловетреная — приятная. По ночам ожидаются небольшие заморозки, в Подмосковье даже до -4 градусов может быть. Но дневная температура в субботу достигнет 7, 9 градусов и в воскресенье сможет повыситься даже до 10 градусов. Просто очень хорошая и спокойная погода — без всякого экстрима», — рассказал синоптик.

По его словам, на выходных и следующей неделе можно наслаждаться долгими прогулками в дневное время, потому что, несмотря на местами хмурое небо, будет светить солнце.

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В клинском посёлке Туркмен снесли аварийных жилой дом
18 октября 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: округ Клин, посёлок Туркмен, улица Южная, 2а, признали аварийным и снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1961 году, его общая площадь составляла около 135 квадратных метров. По результатам обследования постройка была признана аварийной. Жильцов оттуда расселили, после чего было принято решение ликвидировать здание», — говорится в сообщении.
Снос дома провели в сентябре текущего года. В настоявшее время здание демонтировано, территория освобождена от строительного мусора. На расчищенном земельном участке администрация округа планирует разбить газон.

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