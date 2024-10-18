Россию охватывает всплеск пневмонии

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Как минимум в 16 регионах России начали фиксировать всплеск заболеваемости пневмонией. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что большая часть случаев носит инфекционный характер заболевания.
По информации издания, среди регионов, где наблюдается рост числа пневмоний, — Ленинградская, Псковская, Вологодская, Костромская, Омская и Томская области, а также Камчатский и Алтайский края, Удмуртия и Коми.
Газета отмечает, что в регионах с растущей заболеваемостью ввели «утренний фильтр» в школах и детсадах, а также организовали проверки контактных.
Ранее специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребенка. Врачи отмечали, что главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля.
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Газета отмечает, что в регионах с растущей заболеваемостью ввели «утренний фильтр» в школах и детсадах, а также организовали проверки контактных.
Ранее специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребенка. Врачи отмечали, что главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля.
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Данил Пономарев