В Подмосковье подготовили к зиме более 240 площадок для складирования снега
В Подмосковье в ходе подготовки к зиме администрации городских определили 243 места для складирования снега. Коммунальные службы будут свозить туда снег, убранный с улиц и дорог, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Каждая площадка расположена в границах муниципальных образований и адаптирована к размерам обслуживаемых территорий. Самое большое число таких зон расположено в Орехово-Зуеве и Домодедове – 28 и 27 соответственно.
Инфраструктура, отведённая под складирование снега, оборудована плотным покрытием и сплошным земляным валом. В зависимости от технических возможностей округа, снег могут также отвозить на снегоплавильные установки.
