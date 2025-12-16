В Подмосковье подготовили к зиме более 240 площадок для складирования снега

16 декабря 2025, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье в ходе подготовки к зиме администрации городских определили 243 места для складирования снега. Коммунальные службы будут свозить туда снег, убранный с улиц и дорог, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.