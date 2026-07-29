«Ты заслужила»: Боня исполнила мечту дочери Анджелины вместе с бывшим мужем
Виктория Боня подарила дочери первую собственную лошадь
Виктория Боня рассказала в соцсетях, что исполнила давнюю мечту своей дочери Анджелины. Вместе с бывшим супругом Алексом Смерфитом телеведущая подарила девочке её первую собственную лошадь.
По словам Бони, она давно видела, насколько сильно дочь любит верховую езду, поэтому они с отцом Анджелины решили сделать ей особенный подарок.
«Мы с папочкой сделали подарок доченьке, потому что я понимаю, насколько это большая любовь. <…> Ты заслужила. И я рада, что у тебя сбываются мечты: всё, что ты хочешь, всегда происходит», — поделилась Виктория.Ранее Анджелина занималась на арендованной лошади, а теперь у неё появился собственный скакун. Боня не скрывает радости за дочь и уверена, что мечты действительно сбываются, если к ним идти.