Певец JONY увидел обращение невесты в Сети и решил исполнить её мечту

10 августа 2026, 23:30

Певец JONY неожиданно приехал на свадьбу поклонницы в Анапе

JONY (Фото: Instagram* / @jony.me)

JONY неожиданно появился на свадьбе своей поклонницы в Анапе. Невеста заранее записала видеообращение к артисту и попросила его заглянуть на торжество, если он окажется неподалёку. Об этом сообщает StarHit.