Певец JONY увидел обращение невесты в Сети и решил исполнить её мечту
JONY неожиданно появился на свадьбе своей поклонницы в Анапе. Невеста заранее записала видеообращение к артисту и попросила его заглянуть на торжество, если он окажется неподалёку. Об этом сообщает StarHit.
Перед свадьбой девушка написала, что верит в силу Интернета и очень надеется, что её любимый певец увидит ролик. Она мечтала хотя бы ненадолго встретиться с артистом в один из самых важных дней своей жизни.
Обращение действительно дошло до JONY. Более того, в этот момент певец находился в Краснодарском крае, поэтому решил не оставлять просьбу поклонницы без внимания.
Артист приехал на свадебный банкет и лично поздравил молодожёнов. Для невесты его появление стало полной неожиданностью — она явно не ожидала увидеть любимого исполнителя прямо на собственном празднике.
Таким образом, обычное видеообращение в соцсетях неожиданно превратилось в реальную встречу с кумиром. Похоже, в этот раз вера в силу Интернета действительно сработала.
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