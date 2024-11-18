ЦППК и «ЛизаАлерт» объединили усилия в поиске потерявшихся людей

Фото: пресс-служба ЦППК
Центральная ППК и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания будет помогать волонтёрам в поиске пропавших людей, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Соглашение подписали первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак и председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на Х Межрегиональном форуме, который проводит добровольческий поисково-спасательный отряд.
Он пояснил, что ЦППК является социально ответственной компанией и регулярно рассказывает о правилах нахождения на железнодорожной инфраструктуре, проводит тематические уроки в детсадах и школах.
В Центральной ППК работают более 10 тыс. сотрудников. Большинство ежедневно взаимодействует с пассажирами и друг с другом, что позволяет быстро собирать и передавать нужную информацию. Такой оперативный обмен поможет сократить ценное время поиска пропавших и спасти не одну жизнь.
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«Подписание носит важный социальный характер, поскольку напрямую касается безопасности людей. Каждый день мы перевозим почти 2 млн пассажиров, среди которых могут быть и оказавшиеся в сложной ситуации. Наши сотрудники помогали пассажирам и по своей инициативе взаимодействовали с представителями «ЛизаАлерт». Именно такие случаи положили начало партнёрству», – сказал Булак.
Он пояснил, что ЦППК является социально ответственной компанией и регулярно рассказывает о правилах нахождения на железнодорожной инфраструктуре, проводит тематические уроки в детсадах и школах.
В Центральной ППК работают более 10 тыс. сотрудников. Большинство ежедневно взаимодействует с пассажирами и друг с другом, что позволяет быстро собирать и передавать нужную информацию. Такой оперативный обмен поможет сократить ценное время поиска пропавших и спасти не одну жизнь.
«Для нас это огромный шаг вперед. Ведь пригородными поездами пользуются миллионы человек, и среди них могут быть люди, которых прямо сейчас ищут и ждут дома их родные и близкие», – отметил Сергеев.В свою очередь, добровольцы «ЛизаАлерт» обучат сотрудников ЦППК быстро и эффективно определять, кто из пассажиров нуждается в помощи.
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Лора Луганская