ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами

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Стикеры с QR-кодами для получения обратной связи от пассажиров размещает на объектах железнодорожной инфраструктуры Центральная пригородная пассажирская компания, сообщает пресс-служба ЦППК.
«С помощью QR-кодов пассажиры смогут сообщать о состоянии оборудования для оформления и валидации билетов на ж/д станциях. Каждый QR-код уникален, в нём содержится информация о том, где именно установлено оборудование, а также тип оборудования и его индивидуальный номер», — говорится в сообщении.Для того, чтобы оставить сообщение, пассажиру нужно отсканировать QR-код и выбрать из предложенного списка в чём именно состоит проблема. Виртуальный консультант сохранит обращение и даст рекомендацию по выходу из ситуации, когда то или иное оборудование на станции вышло из строя.
Первые QR-коды размещены на платформах станции Кусково — на валидаторах, билетных автоматах и терминалах предварительных проездных документов ЦППК. Весной такие стикеры появятся также на станциях Салтыковская, Никольское и Кучино.
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Лев Каштанов