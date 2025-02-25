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ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами

Фото: istockphoto.com/vchal

Фото: istockphoto.com/vchal

Стикеры с QR-кодами для получения обратной связи от пассажиров размещает на объектах железнодорожной инфраструктуры Центральная пригородная пассажирская компания, сообщает пресс-служба ЦППК.
«С помощью QR-кодов пассажиры смогут сообщать о состоянии оборудования для оформления и валидации билетов на ж/д станциях. Каждый QR-код уникален, в нём содержится информация о том, где именно установлено оборудование, а также тип оборудования и его индивидуальный номер», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы оставить сообщение, пассажиру нужно отсканировать QR-код и выбрать из предложенного списка в чём именно состоит проблема. Виртуальный консультант сохранит обращение и даст рекомендацию по выходу из ситуации, когда то или иное оборудование на станции вышло из строя.

Первые QR-коды размещены на платформах станции Кусково — на валидаторах, билетных автоматах и терминалах предварительных проездных документов ЦППК. Весной такие стикеры появятся также на станциях Салтыковская, Никольское и Кучино.

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#железная дорога
#цппк
#московская область
#москва
#подмосковье
Жителей Подмосковья пригласили стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»
25 февраля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Всероссийский образовательный проект для блогеров «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в преддверии пятого сезона открывает конкурсный набор креативных авторов контента, которые станут амбассадорам проекта, сообщает пресс-служба «ТопБЛОГа».
К участию приглашаются авторы из всех российских регионов, включая Московскую область.

«Для того, чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ», нужно подать онлайн-заявку до 11 марта включительно», — отмечается в сообщении.
Амбассадорами «ТопБЛОГа» могут стать одарённые авторы, создающие полезный контент. Условия отбора — возраст старше 18 лет и активный блог с не менее 5 тыс. подписчиков в одной из соцсетей, разрешённой на территории Российской Федерации.

Подробная информация о «ТопБЛОГе» размещена на официальном сайте проекта.

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#проект
#блогер
#россия
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Психолог раскрыла неожиданную причину одиночества среди молодых людей
Психолог Винокурова: одиночество среди молодых людей связано с историей
25 февраля 2025, 13:18

Фото: iStock/Tunatura

За последние годы количество одиноких людей сильно выросло. Американские ученые провели исследование, подтверждающее, что число одиночек по всему миру растет.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о том, что вокруг неподходящие люди, часто является заблуждением.

«Я часто слышу, что один меня предал, со вторым невозможна глубина. И где же вообще находить друзей или тем более романтические отношения, если даже на простом бытовом уровне не с кем быть в качественном контакте? Но правда состоит в том, что, безусловно, часть людей не готова к глубине — это надо признать, понять и принять. Но есть та часть, которая готова. И тогда вопрос к самому человеку: сможешь ли ты проявить уязвимость и быть действительно близким?» — поделилась эксперт.

Также, по мнению психолога, важно осознавать, что вы сможете правильно вести себя в конфликте, в обсуждениях и спорах, потому что близость — это не только про позитивные эмоции.

«Также может быть выбор быть одиноким. Это игровая модель поведения, когда вы играете жертву и получаете какую-то вторичную выгоду. Например, вас жалеют или не требуют ответственности в некоторых вопросах», — пояснила психолог.

По ее словам, люди меньше знакомятся и заводят новое общение, потому что у них есть определенные внутренние сценарии или нет конкретной социальной модели.

«Это связано с нашей историей, потому что поколение молодых людей, родившись после 90-х, не получило опыта как такого коллективного общения: в песочнице, во дворах… Поэтому они сейчас превратились во взрослых ребят и не знают, как подойти и заговорить», — объяснила Винокурова.

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#психолог
#жизнь
#отношения
#люди
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Зимин* вновь оказался под угрозой проверок из-за финансирования оппозиции
25 февраля 2025, 12:26

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы вновь могут заняться обвиняемым в мошенничестве Борисом Зиминым*, теперь из-за финансирования оппозиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным издания, хакеры слили в Сеть личную переписку Зимина* из электронной почты, из которой следует, что предприниматель, публично отказавшийся финансировать Фонд борьбы с коррупцией**, продолжал это делать до весны прошлого года.

Кроме того, Зимин дал работу в одном из своих бизнес-проектов брату Алексея Навального*** и сообщил о своем намерении содержать российских оппозиционеров, после того, как это отказалось делать Агентство США по международному развитию (USAID). На сегодняшний день, по данным RT, бизнес Зимина* работает в убыток, а состояние уменьшается.

Зимина* в России заочно арестовали в 2023 году по уголовному делу о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму 567 млн рублей. Сам же предприниматель назвал это дело «политическим».

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Стала известна настоящая причина смерти Навального****

Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального***

* Юрлица и организации, признанные иностранными агентами.
** «Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-Corruption Foundation International) включён в реестр иностранных агентов 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России решением Мосгорсуда от 09.06.2021.
**** Включен в список террористов и экстремистов.
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#жизнь
#фонд
#интервью
#хакеры
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Диетолог предупредила, чем опасно переедание блинов в масленичную неделю
Диетолог Дианова: переедание блинов приведет к панкреатиту
25 февраля 2025, 11:42

Фото: iStock/Pretti

Масленичная неделя — одна из любимых у россиян. Главным блюдом на завтрак, обед и ужин становятся блины. Однако диетологи предупреждают, что при избытке они могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда здоровью.

«Вы можете съесть их как на завтрак, так на обед или на ужин. Для мужчин — три штуки, для женщин достаточно двух. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», — сказала диетолог.

По ее словам, если в масленичную неделю питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и проблемы с поджелудочной.

«Ну, делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырём и серьёзным последствиям», — предупредила эксперт.

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#врач
#диетолог
#традиции
#блины
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Диетолог назвала самый вредный вариант для начинки блинов
Диетолог Дианова: сгущенное молоко — самый вредный вариант для начинки блинов
25 февраля 2025, 10:48

Фото: iStock/Cecilia Di Dio

Масленица — один из самых ярких и весёлых праздников в России. Он всегда сопровождается шумными гуляниями, народными традициями и, конечно, блинами. Однако специалисты-диетологи утверждают, что румяные и круглые мучные изделия могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что важно обращать внимание на начинку блинов, и самым вредным вариантом считается сгущенное молоко.

«Это самый турбо-сахарный вариант. Его стоит заменить на арахисовую пасту, тыквенный урбеч, перемолотую смесь орехов или семян. Сгущенка — это пустые калории», — объяснила эксперт.

Она предложила добавить вместо «сахарной бомбы» или жирной сметаны, где слишком много насыщенных жиров, греческий йогурт с фруктами. Это сделает блюдо питательным и полезным.

«Можно взять несколько чайных ложек сметаны 10% и добавить пару ложек урбеча или пасты. Это будет белок. По такому же принципу тарелки каждый из нас может сделать блины с икрой, с рыбой, с творогом, с мясом. То есть с белковым составляющим. Можно добавить овощи к этому», — порекомендовала диетолог.

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#врач
#диетолог
#традиции
#блины
#масленица
#питание
#диета
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