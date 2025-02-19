На Ярославском направлении впервые тестируют новый поезд «Иволга 3.0»

Фото: Дептранс Москвы
Центральная ППК вместе с Дептрансом Москвы и РЖД начала тестовые поездки поездов «Иволга 3.0» на маршрутах Ярославского направления. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ЦППК.
«Современный городской электропоезд вышел в первый пробный рейс без пассажиров днём вне часа пик. Тестовые поездки проводятся, чтобы убедиться в готовности инфраструктуры принимать поезда нового поколения. Специалисты проверяют, как состав взаимодействует с инфраструктурой – от платформ до контактной сети. Отдельное внимание – бесперебойному энергоснабжению поезда инфраструктурой», – отметили в министерстве.«Иволга 3.0» вышла в первый рейс без пассажиров во вторник утром и проследовала от столичного Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно. Обкатка поезда продолжится на маршруте от Москвы до Фрязева.
В ведомстве напомнили, что 11 февраля, в тестовый рейс для проверки инфраструктуры Ярославского направления вышел поезд ЭП2Д. Современные составы начнут заменять там арендованные поезда ранних серий уже в мае.
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Лора Луганская