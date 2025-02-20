ЦППК впервые запустила стажировку для преподавателей

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Производственную стажировку для преподавателей железнодорожных колледжей запустили в Учебном центре Центральной пригородной пассажирской компании, стажировка будет проводиться по собственной программе ЦППК, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Учебная программа, основанная на разработках и опыте ЦППК, рассчитана на три рабочих дня. Она включает теоретическую и практическую часть — от правил технической эксплуатации современного подвижного состава и его устройства до принципов клиентоориентированности», — говорится в сообщении.Продолжительность программы для преподавателей составляет 30 академических часов. После прохождения курса участники получают сертификат ЦППК.
К программе уже подключился Орловский техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина. На очереди Колледж имени Бондаренко в Орехово-Зуеве и Колледж московского транспорта.
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