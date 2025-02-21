На 40 железнодорожных станциях Подмосковья прошла акция «Сохрани себе жизнь»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На железнодорожных станциях более 40 городских округов Московской области провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, целью было привлечь внимание жителей к соблюдению правил безопасности на железной дороге.
«Такие акции проводятся регулярно. В них участвуют волонтёры, представители регионального Минтранса, администраций городских округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД. Сегодня в преддверии Дня защитника Отечества пассажиры, помимо традиционных листовок, получили в подарок свыше тысячи Георгиевских ленточек», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минтранса МО
По данным министерства, с начала года в Московской области на железнодорожных путях погибли 32 человека. 14 случаев зафиксировано на так называемых «опасных тропах», ещё 11– на пешеходных переходах и семь – на железнодорожных платформах.
Ежедневно представители администраций муниципалитетов вместе с сотрудниками транспортной полиции проводят на железнодорожных станциях профилактические рейды. Также в области строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры видеонаблюдения.
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Лора Луганская