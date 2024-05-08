ЦППК в День Победы запустит «Поезд Бессмертного полка» и поздравит пассажиров

Фото: пресс-служба ЦППК
Ко Дню Великой Победы в рейс выйдет состав с портретами ветеранов. В поездах можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы, а сотрудники расскажут о героическом прошлом предков в проекте «Лица Победы», сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
На Савёловском направлении в рейс выйдет «Поезд Бессмертного полка» с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в вагонах. Акция проводится совместно с администрацией городского округа Лобня. Она призвана познакомить пассажиров с именами и лицами защитников Родины.
Фото: пресс-служба ЦППК
В этом году компания присоединилась к масштабному всероссийскому проекту «Лица Победы». В Музее Победы создана народная экспозиция, где собраны фотографии и биографии героев Великой Отечественной войны. Частью Всенародного исторического депозитария стал и «Транспортный полк ЦППК».
Фото: пресс-служба ЦППК
9 мая в поездах «Иволга» можно принять участие и в другом совместном проекте ЦППК и Музея Победы. Отсканировав QR-код с информационного экрана, пассажир попадёт на сайт акции, где представлены документальные фильмы «Георгий Константинович Жуков» и «Берлинская операция», а также художественные картины «Машенька», «В шесть часов вечера после войны» и «Беспокойное хозяйство».
Фото: пресс-служба ЦППК
С 8 по 12 мая в поездах компании прозвучит торжественное поздравление, которое будет транслироваться при отправлении. А в полдень в День Победы машинисты дадут праздничный «Гудок Победы». В ЦППК напомнили, что с 24 апреля по 8 мая «Волонтёры Победы» вручают пассажирам Ярославского, Белорусского и Павелецкого вокзалов георгиевские ленточки.
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«День Победы – это больше, чем праздник. Ежегодно отмеченная красным дата 9 Мая напоминает о подвиге миллионов советских граждан, вставших на защиту Родины и нашего будущего. Мы традиционно подготовили для наших пассажиров серию мероприятий. В одном из них участвовали десятки наших сотрудников, предоставивших фотографии и биографии своих родственников-ветеранов. Для нас оно имеет особое, личное значение», – сказал гендиректор ЦППК Иван Конев.
Фото: пресс-служба ЦППК
В этом году компания присоединилась к масштабному всероссийскому проекту «Лица Победы». В Музее Победы создана народная экспозиция, где собраны фотографии и биографии героев Великой Отечественной войны. Частью Всенародного исторического депозитария стал и «Транспортный полк ЦППК».
Фото: пресс-служба ЦППК
9 мая в поездах «Иволга» можно принять участие и в другом совместном проекте ЦППК и Музея Победы. Отсканировав QR-код с информационного экрана, пассажир попадёт на сайт акции, где представлены документальные фильмы «Георгий Константинович Жуков» и «Берлинская операция», а также художественные картины «Машенька», «В шесть часов вечера после войны» и «Беспокойное хозяйство».
Фото: пресс-служба ЦППК
С 8 по 12 мая в поездах компании прозвучит торжественное поздравление, которое будет транслироваться при отправлении. А в полдень в День Победы машинисты дадут праздничный «Гудок Победы». В ЦППК напомнили, что с 24 апреля по 8 мая «Волонтёры Победы» вручают пассажирам Ярославского, Белорусского и Павелецкого вокзалов георгиевские ленточки.
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Лора Луганская