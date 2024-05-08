В День Победы у Главной арки ВДНХ выступит оперный певец Ильдар Абдразаков

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
9 мая, в День Победы, в 18:45 на сцене у Главной арки ВДНХ выступит известный оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. Аккомпанировать ему будет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр.
В программе выступления знаменитого певца будут композиции о войне и песни военных лет. Среди произведений, которые исполнит лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми», будут знаменитые произведения песенного жанра «Смуглянка», «Журавли», «Катюша» и многие другие.
Концерт Ильдара Абдразакова в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра проводится при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Вход на мероприятие для всех желающих бесплатный.
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Александр Бойцов