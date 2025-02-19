На переездах МЖД стало меньше аварий

В январе текущего года на переезде МЖД произошла только одна авария, при этом в первый месяц прошлого года на ж/д переездах столичного региона было зафиксировано шесть ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.