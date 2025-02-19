На переездах МЖД стало меньше аварий

Фото: пресс-служба МТДИ МО
В январе текущего года на переезде МЖД произошла только одна авария, при этом в первый месяц прошлого года на ж/д переездах столичного региона было зафиксировано шесть ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Единственная авария произошла в Подмосковье 1 января 2025 года: водитель легковой машины не остановился на запрещающие сигналы, выехал на пути и столкнулся с локомотивом, тянущим грузовой поезд. В ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.Отмечается, что в течение 2024 года на Московской железной дороге проводились масштабные работы по улучшению технического состояния переездов. В частности, 426 ж/д переездов отремонтировали, в то м числе шесть — капитально.
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