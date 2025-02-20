В Одинцове отчитались о ходе строительства пешеходного перехода над ж/д путями

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями ведётся в Одинцове рядом с жилым комплексом «Рублевский» — между станциями МЦД «Сколково» и «Немчиновка», сейчас рабочие занимаются фундаментом опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте приступили к устройству свайных фундаментов опор и башен-сходов. Новый переход соединит ЖК «Рублевский» и посёлок Новоивановское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе также отметили, что в Одинцове параллельно строят ещё один надземный переход для пешеходов — между улицами Вокзальная и Баковская: сейчас там ведётся подготовка к переустройству инженерных коммуникаций. Открыть движение по обоим переходам должны до конца 2025 года.
Читайте также:
В шести округах Подмосковья отремонтировали светофоры
На переездах МЖД стало меньше аварий
Капремонт моста через реку Москву в деревне Поречье завершат в сентябре
Лев Каштанов