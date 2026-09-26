ЦППК запустила первый полностью брендированный поезд «Иволга 4.0» имени Саввы Мамонтова
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила на Ярославском вокзале первый полностью брендированный пригородный поезд — «Иволгу 4.0» имени Саввы Мамонтова. Тематический состав посвящен 185-летию со дня рождения знаменитого предпринимателя, мецената и одного из основателей Московско-Ярославской железной дороги.
Проект ЦППК реализовала совместно с Департаментом транспорта Москвы, Общественной палатой Московской области, Министерством культуры России и Московской железной дорогой. Авторы проекта решили рассказать о Мамонтове через современный поезд, объединив историю железных дорог, предпринимательство, промышленность, искусство и культурное наследие.
Состав получил оформление площадью около 5 тысяч квадратных метров — снаружи и внутри. В 11 тематических вагонах разместили историко-просветительскую экспозицию. Три вагона непосредственно посвящены Савве Мамонтову, остальные рассказывают о его семье, развитии железных дорог, предпринимательстве и промышленности, искусстве и опере, а также об усадьбе Абрамцево и знаменитом Абрамцевском художественном кружке.
«Сегодня в России успешно популяризируется историко-культурное наследие страны, и мы гордимся, что наш поезд имени Саввы Мамонтова является частью этой большой и важной работы. Это уникальный проект, который объединил современный железнодорожный транспорт, историю и искусство», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.Над концепцией, текстами и дизайном экспозиции работала команда ЦППК вместе с партнерами проекта. Для поезда подготовили 290 уникальных макетов и около 2 тысяч тематических стикеров. Исторические изображения и материалы подбирали в том числе при участии музея-заповедника «Абрамцево», Тульского музейного объединения и Нижегородского государственного художественного музея.
В вагонах можно увидеть исторические изображения и копии известных произведений искусства. Среди них — «Девочка с персиками» Валентина Серова с дочерью Саввы Мамонтова Верой. Отдельный блок посвящен Федору Шаляпину и Московской частной русской опере, основанной Мамонтовым. Экспозиция также рассказывает об Абрамцеве и представителях искусства, которые входили в окружение мецената.
«Иволга 4.0» уже вышла на линию с пассажирами. Поезд будет курсировать от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Пушкино, Мытищ, Фрязино, Монино, Софрино, Красноармейска, Болшево, Щелково, Фрязево и обратно.
На маршруте до Сергиева Посада состав будет проходить рядом с усадьбой Абрамцево, которая напрямую связана с семьей Мамонтовых и историей русского искусства. Дополнительно пассажиры смогут посмотреть тематические видеоролики на мультимедийных экранах внутри вагонов.
Проект стал частью тематической культурно-просветительской программы к 185-летию Саввы Мамонтова и одновременно связал историческое Ярославское направление с современным пригородным транспортом.