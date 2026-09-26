ЦППК запустила первый полностью брендированный поезд «Иволга 4.0» имени Саввы Мамонтова

26 сентября 2026, 13:00

На Ярославском вокзале в Москве представили «Иволгу 4.0» в честь Саввы Мамонтова

Фото: «Радио 1»

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила на Ярославском вокзале первый полностью брендированный пригородный поезд — «Иволгу 4.0» имени Саввы Мамонтова. Тематический состав посвящен 185-летию со дня рождения знаменитого предпринимателя, мецената и одного из основателей Московско-Ярославской железной дороги.





Проект ЦППК реализовала совместно с Департаментом транспорта Москвы, Общественной палатой Московской области, Министерством культуры России и Московской железной дорогой. Авторы проекта решили рассказать о Мамонтове через современный поезд, объединив историю железных дорог, предпринимательство, промышленность, искусство и культурное наследие.



Состав получил оформление площадью около 5 тысяч квадратных метров — снаружи и внутри. В 11 тематических вагонах разместили историко-просветительскую экспозицию. Три вагона непосредственно посвящены Савве Мамонтову, остальные рассказывают о его семье, развитии железных дорог, предпринимательстве и промышленности, искусстве и опере, а также об усадьбе Абрамцево и знаменитом Абрамцевском художественном кружке.



Фото: «Радио 1»

«Сегодня в России успешно популяризируется историко-культурное наследие страны, и мы гордимся, что наш поезд имени Саввы Мамонтова является частью этой большой и важной работы. Это уникальный проект, который объединил современный железнодорожный транспорт, историю и искусство», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Фото: «Радио 1»