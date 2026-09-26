Японию ожидает новый удар смертоносной стихии

26 сентября 2026, 06:28

Тайфун «Суригэ» угрожает Японии

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

В Тихом океане сформировался новый тайфун под названием «Суригэ». Он приблизился к юго‑западной островной префектуре Окинава. Согласно данным национального метеорологического управления, стихия смещается в северо‑восточном направлении.