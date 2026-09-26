Японию ожидает новый удар смертоносной стихии
В Тихом океане сформировался новый тайфун под названием «Суригэ». Он приблизился к юго‑западной островной префектуре Окинава. Согласно данным национального метеорологического управления, стихия смещается в северо‑восточном направлении.
Синоптики сообщают, что сейчас эпицентр тайфуна «Суригэ» располагается к югу от Окинавы. Скорость его перемещения составляет примерно 10 км/ч. Прогнозируется, что по ходу движения тайфун способен набрать силу. Из‑за влияния стихии сильные осадки ожидаются даже в регионе Канто, куда входит столичная префектура Токио.
Напомним, что 20 сентября центральную часть тихоокеанского побережья Японии затронул другой тайфун — «Дуцзюань». В результате 12 человек погибли, ещё четверо числятся пропавшими без вести. Кроме того, значительный урон получили сельскохозяйственные угодья и порядка тысячи жилых домов.
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