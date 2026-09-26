Биолог Кропачев объяснил, как отличить опасного медведя от защищающегося зверя

26 сентября 2026, 12:14

Фото: Istock/DrDjJanek

Доцент Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, биолог из Новосибирска Дмитрий Кропачев рассказал, как распознать поведение медведя при встрече с человеком.





Как сообщает Om1 Новосибирск, определить опасного хищника можно по языку тела и характеру действий.

«Обороняющийся медведь опускает голову, прижимает уши, фыркает, щёлкает зубами, топает лапами или делает ложные выпады. Его цель — устранить угрозу: он хочет, чтобы человек ушёл, а не съесть его. Хищник ведёт себя иначе: движется тихо и целеустремлённо, без демонстративных угроз. Для него человек — добыча», — рассказал Кропачев.