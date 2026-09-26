Биолог Кропачев объяснил, как отличить опасного медведя от защищающегося зверя
Доцент Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, биолог из Новосибирска Дмитрий Кропачев рассказал, как распознать поведение медведя при встрече с человеком.
Как сообщает Om1 Новосибирск, определить опасного хищника можно по языку тела и характеру действий.
«Обороняющийся медведь опускает голову, прижимает уши, фыркает, щёлкает зубами, топает лапами или делает ложные выпады. Его цель — устранить угрозу: он хочет, чтобы человек ушёл, а не съесть его. Хищник ведёт себя иначе: движется тихо и целеустремлённо, без демонстративных угроз. Для него человек — добыча», — рассказал Кропачев.По словам биолога, защитная реакция обычно возникает при неожиданной встрече в лесу, рядом с медвежатами или местом добычи. Хищническое поведение может проявляться в преследовании человека — зверь идёт по следу и приближается к лагерям или населённым пунктам. Доцент отметил, что при атаке медведь наносит удары в разные части тела в зависимости от обстоятельств.