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Биолог Кропачев объяснил, как отличить опасного медведя от защищающегося зверя

Фото: Istock/DrDjJanek

Доцент Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий, биолог из Новосибирска Дмитрий Кропачев рассказал, как распознать поведение медведя при встрече с человеком.



Как сообщает Om1 Новосибирск, определить опасного хищника можно по языку тела и характеру действий.

«Обороняющийся медведь опускает голову, прижимает уши, фыркает, щёлкает зубами, топает лапами или делает ложные выпады. Его цель — устранить угрозу: он хочет, чтобы человек ушёл, а не съесть его. Хищник ведёт себя иначе: движется тихо и целеустремлённо, без демонстративных угроз. Для него человек — добыча», — рассказал Кропачев.
По словам биолога, защитная реакция обычно возникает при неожиданной встрече в лесу, рядом с медвежатами или местом добычи. Хищническое поведение может проявляться в преследовании человека — зверь идёт по следу и приближается к лагерям или населённым пунктам. Доцент отметил, что при атаке медведь наносит удары в разные части тела в зависимости от обстоятельств.
Ольга Щелокова

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