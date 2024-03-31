ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии

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Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс на юго-западе Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова.
По сведениям центра, боевики перешли туда из зоны Эт-Танф, которая контролируется американскими войсками и их союзниками по международной коалиции.
Попов отметил, что авиация коалиции не перестает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, нарушая протоколы деконфликтации. За минувшие сутки, по его словам, было зафиксировано шесть случаев нарушения со стороны коалиции протоколов деконфликтации от 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. В частности, над районом Эт-Танф произошло пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и разведывательным самолетом B-350.
Таким образом коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, обостряя обстановку в сирийском воздушном пространстве, подытожил генерал-майор.
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Попов отметил, что авиация коалиции не перестает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, нарушая протоколы деконфликтации. За минувшие сутки, по его словам, было зафиксировано шесть случаев нарушения со стороны коалиции протоколов деконфликтации от 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. В частности, над районом Эт-Танф произошло пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и разведывательным самолетом B-350.
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Ювелина Бернст