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ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии

31 марта 2024, 23:56
Фото: iStock/ Roman Novitskii

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс на юго-западе Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова.
По сведениям центра, боевики перешли туда из зоны Эт-Танф, которая контролируется американскими войсками и их союзниками по международной коалиции.

Попов отметил, что авиация коалиции не перестает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, нарушая протоколы деконфликтации. За минувшие сутки, по его словам, было зафиксировано шесть случаев нарушения со стороны коалиции протоколов деконфликтации от 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. В частности, над районом Эт-Танф произошло пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и разведывательным самолетом B-350.


Таким образом коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, обостряя обстановку в сирийском воздушном пространстве, подытожил генерал-майор.

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Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»
01 апреля 2024, 00:22

Фото: iStock/ blinow61

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил следователям изучить связи между всеми обвиняемыми в нападении, а также установить организаторов и заказчиков теракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу СК.
В ходе совещания были озвучены доклады по разным направлениям, в том числе отчеты экспертов и криминалистов. Глава ведомства проверил работу следователей и криминалистов на месте происшествия, а также их работу с посетителями «Крокуса».

Бастрыкину доложили, что в настоящее время продолжается процесс признания посетителей концертного зала потерпевшими, выдачи личных вещей и автомобилей. Тем временем граждане, включая тех, кто находился в день теракта в «Крокусе», обращаются в СК, чтобы сообщить имеющуеся у них сведения.

Ранее СК, основываясь на показаниях арестованных, сообщило, что действия исполнителей теракта координировал через соцсети некий мужчина, который обещал передать им в Киеве оплату за преступление. По делу арестованы девять человек, из которых четверо непосредственных исполнителей.

Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

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#бастрыкин
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В понедельник в Москве ожидается потепление до +22 °С
Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве 1 апреля поднимется до +22 °С
31 марта 2024, 21:48

Фото: iStock/ValerijaP

В понедельник и вторник температура воздуха в Москве поднимется до +22 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Предстоящая неделя в Центральной и Южной частях России начнётся с рекордных летних температур, которых в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.

В понедельник воздух прогреется до 19 – 21 градусов. Эти показатели станут рекордными с 1983 года, когда 1 апреля столбики термометров поднялись до 17,8 градусов.

Пик тепла придётся на вторник, когда в столице потеплеет до 20 – 22 градусов.

При этом Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в понедельник. Не исключено, что облачность перейдёт в грозовое состояние.

В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая 9 градусов.

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#солнце
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Отец террориста Мирзоева* рассказал о его обещании вернуться в Таджикистан
31 марта 2024, 20:53

Фото: iStock/shironosov

Террорист Далерджон Мирзоев*, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», обещал родителям вернуться в Таджикистан в конце марта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его отец Барот Мирзоев.
Он рассказал, что сын позвонил ему 20 марта и сообщил, что 24 или 25 марта вернётся домой.

Из России Мирзоев* регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги, отметил его отец.

Ранее сообщалось, что родной брат террориста Мирзоева* проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб из-за подозрения мужчины в причастности к ИГИЛ**.

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«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
#террористы
#родители
#теракт
#крокус сити холл
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«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»
Симоньян высказалась об отрезанном ухе одного из террористов из «Крокуса»
31 марта 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о распространившейся по сети информации об отрезанном ухе одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».
После теракта по интернету пронеслось видео, на котором задержанному по подозрению в исполнении теракта Рачабализоду Саидакрами, предположительно, отрезают часть уха, а затем заставляют его съесть. Официальные российские ведомства никак не комментировали этот ролик и не подтверждали его подлинность.

Симоньян в интервью «Кеосян daily» заявила, что не понимает такого ажиотажа вокруг этой новости. Она указала на огромное количество погибших в результате этого теракта и подчеркнула, что так называемая «либерота» упёрлась в историю с ухом и больше ничего не хочет обсуждать, кроме неё.

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#террористы
#крокус сити холл
#видео
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МИД РФ: Следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину
31 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Результаты проведённых российскими службами следственных действий указывают на то, что следы кровавого теракта, совершённого в «Крокус Сити Холле», ведут на Украину, об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 22 марта в 20:00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Как только в зале собралась многотысячная толпа зрителей, в него ворвались вооружённые боевики и начали в упор расстреливать ни в чём не повинных людей. Трагедия унесла жизни 144 человек.

Террористов удалось задержать в Брянской области. Они направлялись в сторону украинской границы, где для них было подготовлено «окно».

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#мид рф
#крокус сити холл
#украина
#теракт
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«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом
Патриарх Кирилл: Священники ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом
31 марта 2024, 19:06

Фото: Официальный сайт Кремля

Священников раскольнической Православной церкви Украины ждёт божья кара за их попытки разделить и разрушить православную Русь, с таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его цитирует ТАСС.
«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — прокомментировал происходящее патриарх.

Он также рассказал о своей надежде на возвращение веры в умы православных русских людей, в особенности тех, кто проживает на территории Украины. Патриарх считает, что в таком случае произошедший церковный раскол уйдёт в небытие.

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#рпц
#патриарх кирилл
#церковь
#православие
#украина
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В Амстердаме тысячи людей вышли на демонстрацию против конфликта на Украине
31 марта 2024, 18:51

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

В Амстердаме прошла демонстрация в поддержку мира и против конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в ней приняли участие свыше тысячи человек.


Участники демонстрации, по уже устоявшейся традиции, начали акцию с проведения митинга на центральной площади Дам. Затем они прошли по улицам города под барабанную дробь с флагами, окрашенными в белый и голубой цвета.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину. Она допустила лишь отправку инструкторов, которые проведут обучение для солдат ВСУ по управлению истребителями F-16.

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#украина
#мир
#конфликт
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Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
31 марта 2024, 18:39

Фото: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о террористическом акте в Московской области», — уточнили в пресс-службе СК.

Бастрыкин провёл совещание с оперативной группой, в ходе которого ему были представлены доклады, собранные по всем направлениям расследования уголовного дела.

Глава СК поручил продолжать работу. Он также акцентировал внимание на установлении связей между лицами, принимавшими участие в теракте. Это поможет установить организаторов и заказчиков кровавого преступления.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы, а вот заказчиков ещё предстоит установить.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в СК.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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В МВД высказались о наличии чипов в головах террористов из «Крокуса»
Советник главы МВД Овчинский: террористами из «Крокуса» могли управлять чипами
31 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/Gorodenkoff

Террористами, атаковавшими «Крокус Сити Холл», могли управлять с помощью вживлённых в мозг чипов. Об этом в эфире «Первого канала» заявил советник главы МВД России и генерал-майор полиции в отставке Владимир Овчинский.
Он заявил, что террористы могли, как ранее уже сообщалось, находиться под воздействием психотропных и наркотических веществ. При этом для их управления могло быть использовано нейропсихологическое программирование.

Овчинский предположил, что экспертиза может показать присутствие чипов в головах террористов.

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*запрещённая в России террористическая организация
#мвд
#террористы
#крокус сити холл
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