Семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Сирии

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В сирийском городе Азаз взорвался заминированный автомобиль, cообщает Reuters, основываясь на словах спасателей и очевидцев.
По данным издания, в результате взрыва погибли семь человек, еще 30 получили ранения. Взрыв произошел во время ночного шопинга по окончанию дневного поста в рамках мусульманского месяца Рамадан.
В результате взрыва были повреждены фасады соседних домов. Улица, на которой произошел инцидент, завалена обломками.
Ранее на заправочной в штате Кентукки произошел сильный взрыв.
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Александр Климов