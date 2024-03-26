База США в Сирии подверглась атаке

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Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает РИА Новости.
Ранее Минобороны Сирии об ударах авиации Соединенных Штатаов. Американские военные самолеты и беспилотники подвергли бомбардировке «ряд городов, деревень и военных объектов» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не готов прекратить атаковать цели на Ближнем Востоке.
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Александр Климов