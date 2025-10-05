Достижения.рф

В Приморском крае двое мужчин подожгли авто во дворе ЖК

Фото: Istock / Sebastian Kaczorowski

В Приморском крае двое мужчин устроили поджог автомобилей во дворе жилого комплекса «Новые горизонты» во Владивостоке. Инцидент произошёл около 4 часов утра. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



По предварительной информации, злоумышленники плеснули горючую жидкость в сторону Nissan и быстро скрылись с места происшествия.

Пламя стремительно охватило машину и вскоре перекинулось на стоявший рядом Lexus. Есть основания полагать, что о масштабах последствий поджигатели узнают уже в отделении полиции.

На территории ЖК установлены камеры видеонаблюдения, что значительно упростит поиск подозреваемых. В настоящий момент полицейские проводят проверку и изучают записи с камер.

Софья Метелева

