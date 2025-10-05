В Приморском крае двое мужчин подожгли авто во дворе ЖК

05 октября 2025, 11:32

Во Владивостоке подожгли авто во дворе жилого комплекса

Фото: Istock / Sebastian Kaczorowski

В Приморском крае двое мужчин устроили поджог автомобилей во дворе жилого комплекса «Новые горизонты» во Владивостоке. Инцидент произошёл около 4 часов утра. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.