Подростковая жестокость связана с проблемам коммуникации из-за онлайн-общения

02 февраля 2026, 13:44

Фото: iStock/mrohana

Рост случаев подростковой жестокости может быть связан с утратой навыков живого общения на фоне активного онлайн-взаимодействия. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал клинический психолог Владимир Крупин.