Подростковая жестокость связана с проблемам коммуникации из-за онлайн-общения
Рост случаев подростковой жестокости может быть связан с утратой навыков живого общения на фоне активного онлайн-взаимодействия. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал клинический психолог Владимир Крупин.
Комментарий прозвучал на фоне ареста в Омской области подростка, который планировал нападение на учащихся и сотрудников школы. Аналогичные инциденты в последние месяцы фиксировали и в других регионах России.
По словам специалиста, ключевую роль в формировании агрессивного поведения играют семейные проблемы — конфликтная обстановка, зависимости родителей, игнорирование потребностей ребёнка, а также воспитание в неполных семьях. При этом современные подростки легче общаются и конфликтуют в интернете, тогда как живое взаимодействие вызывает у них сильное напряжение.
Крупин отметил, что за последние 10 лет подростки в значительной степени утратили способность проживать и разрешать конфликты в реальной среде. В отличие от предыдущих поколений, они хуже выстраивают устойчивые отношения со сверстниками, что приводит к недопониманию, одиночеству и отсутствию навыков защиты собственной психики.
Читайте также: