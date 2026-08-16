Тульский коллекционер собрал у себя дома более 3,5 тысяч бутылок спиртного
У иркутского «дома-музея водки» появился серьёзный конкурент в Туле. Как сообщает Telegram-канал Baza, местный коллекционер собрал у себя более 3,5 тысяч бутылок алкоголя.
38-летний Виктор Гусев продолжил дело своего 72-летнего отца Сергея. Тот начал собирать спиртное ещё во времена московской Олимпиады. За 46 лет в доме накопилось больше двух тысяч российских и полторы тысячи зарубежных бутылок.
В собрании представлены редкие и дорогие образцы. Самая ценная часть коллекции — это серия в стиле Фаберже, стоимость которой превышает 70 тысяч рублей за бутылку. Некоторым экземплярам исполнилось уже около 60 лет, а заводы-производители давно прекратили своё существование.
В коллекции есть бутылки, которые выпустили специально для музея оружия в Тульской области. Теперь Виктор хочет открыть настоящий музей и ищет производителя алкоголя, которому был бы интересен такой проект.
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