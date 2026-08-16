Тульский коллекционер собрал у себя дома более 3,5 тысяч бутылок спиртного

16 августа 2026, 12:43

Фото: Istock/Kondor83

У иркутского «дома-музея водки» появился серьёзный конкурент в Туле. Как сообщает Telegram-канал Baza, местный коллекционер собрал у себя более 3,5 тысяч бутылок алкоголя.