РСТ: россияне не отказываются от поездок в Непал из-за протестов
До конца текущего года туристический поток россиян в Непал не изменится из-за протестов. Так считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
По его словам, в Непал ездят альпинисты, спортивные туристы и самостоятельные путешественники.
«Основной туристический сезон в Непале начинается в конце октября, в начале ноября. По информации туроператоров, в ноябре в Непал запланирован выезд нескольких организованных групп из России», — отметил Абдюханов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что число российских туристов в ноябре и мае может достигать двух тысяч человек.
По словам Абдюханова, туристы в курсе складывающейся ситуации в Непале, однако они не отказываются от поездок. Тем не менее туроператор готов перенести тур на любое другое время.
В свою очередь «Турпомощь» рекомендует россиянам, находящимся в Непале, соблюдать повышенные меры предосторожности. Об этом рассказала в беседе с RT пресс-секретарь ассоциации Мария Зюкова.
«Воздержаться от посещения районов, где объявлены или происходят массовые акции протеста и митинги, следовать указаниям местных властей и правоохранительных органов, а также поддерживать постоянную связь со своими туроператорами», — сказала Зюкова.
Также важно иметь возможность получать актуальную информацию об изменении маршрутов и программ пребывания. Она также призвала иметь при себе все необходимые документы.