РСТ: россияне не отказываются от поездок в Непал из-за протестов

09 сентября 2025, 18:28

Фото: iStock/Wojciech Kozielczyk

До конца текущего года туристический поток россиян в Непал не изменится из-за протестов. Так считает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.





По его словам, в Непал ездят альпинисты, спортивные туристы и самостоятельные путешественники.





«Основной туристический сезон в Непале начинается в конце октября, в начале ноября. По информации туроператоров, в ноябре в Непал запланирован выезд нескольких организованных групп из России», — отметил Абдюханов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Воздержаться от посещения районов, где объявлены или происходят массовые акции протеста и митинги, следовать указаниям местных властей и правоохранительных органов, а также поддерживать постоянную связь со своими туроператорами», — сказала Зюкова.