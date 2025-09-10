Турист отправился в Турцию лечить зубы и оказался в больнице с миллионным долгом
Отдыхавший в Турции турист должен выплатить местной больнице почти два миллиона рублей после несчастного случая. Об этом сообщает Daily Mail.
Британец Марк Снелгроув вместе со своей возлюбленной Кортни Ли отправился в Анталью. Пара хотела воспользоваться услугами турецких стоматологов. Однако их планы накрылись. В один день мужчина упал с восьмиметровой стены и разбил голову. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Там ему наложили швы и сделали компьютерную томографию. За лечение британцу выставили счет на 4,3 тысячи фунтов стерлингов (497,4 тысячи рублей).
Вскоре долг путешественника вырос почти в четыре раза за пребывание в отделении интенсивной терапии. Врачи сообщили, что их иностранный пациент проведет в палате до трех недель. Также мужчине запретили летать, пока он полностью не восстановится.
Его спутница рассказала, что полиция посоветовала ей договариваться с сотрудниками здравницы, так как те могли завысить цены на свои услуги. По ее словам, с них хотели взыскать деньги спустя полчаса после того, как они приехали. Тогда турист еще не получил медпомощь.
Сейчас британца планируют перевести в другое отделение. Он ждет результатов анализов и ищет деньги на оплату лечения.
