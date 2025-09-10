Турист отправился в Турцию лечить зубы и оказался в больнице с миллионным долгом

10 сентября 2025, 17:54

DM: турецкая больница хочет взыскать с туриста почти 2 млн рублей за лечение

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Отдыхавший в Турции турист должен выплатить местной больнице почти два миллиона рублей после несчастного случая. Об этом сообщает Daily Mail.