«Абсолютный рекорд»: Синоптики объявили о беспрецедентных сугробах в столице
Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве обновил абсолютный рекорд для января
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил о формировании в Москве рекордных для января снежных сугробов вечером 9 января. Его слова приводит издание «Вести».
По прогнозу синоптика, снегопад не прекратится весь день. Пик его интенсивности придётся на период с девяти утра до трёх дня.
«К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе», — пояснил Тишковец.Эксперт добавил, что прежний максимум составлял 57 сантиметров. По сведениям синоптика, осадки начнут ослабевать только после девяти вечера. Ночью и в предрассветные часы 10 января снегопад окончательно перейдёт в слабую фазу.