«Абсолютный рекорд»: Синоптики объявили о беспрецедентных сугробах в столице

09 января 2026, 10:54

Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве обновил абсолютный рекорд для января

Фото: Istock/Thomas B Lee

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил о формировании в Москве рекордных для января снежных сугробов вечером 9 января. Его слова приводит издание «Вести».





По прогнозу синоптика, снегопад не прекратится весь день. Пик его интенсивности придётся на период с девяти утра до трёх дня.

«К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе», — пояснил Тишковец.