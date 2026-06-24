«Тупой пиар»: депутат Госдумы об угрозе сожительства для безопасности России
Депутат Делягин назвал «тупым пиаром» заявления об угрозе сожительства для России
Депутат Госдумы Михаил Делягин не согласился с заявлением о том, что сожительство вне брака угрожает безопасности России. Его слова приводит Life.ru.
Парламентарий назвал это заявление «тупым пиаром» и предположил, что оно лишь является способом отвлечь общество от реальных проблем.
«Я очень надеюсь, что это такой тупой пиар, связанный с тем, чтобы отвлечь внимание граждан от насущных проблем... Вместо проблем мы начинаем обсуждать что-то, граничащее с порнографией. Возможно, это и не является плохим пиаром, а является выражением и интеллекта, и морали, и простой человеческой вменяемости — существенной части российской бюрократии», — заявил Делягин.Депутат также напомнил, что в 1950-х годах в США подобные идеи «лечили» электрошокером. Он выразил надежду, что медицина с тех пор шагнула вперед, поэтому сейчас можно найти более гуманные методы.
Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что сожительство без регистрации брака и высокий уровень разводов несут угрозу безопасности страны.