«Тупой пиар»: депутат Госдумы об угрозе сожительства для безопасности России

24 июня 2026, 16:59

Депутат Делягин назвал «тупым пиаром» заявления об угрозе сожительства для России

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Михаил Делягин не согласился с заявлением о том, что сожительство вне брака угрожает безопасности России. Его слова приводит Life.ru.





Парламентарий назвал это заявление «тупым пиаром» и предположил, что оно лишь является способом отвлечь общество от реальных проблем.

«Я очень надеюсь, что это такой тупой пиар, связанный с тем, чтобы отвлечь внимание граждан от насущных проблем... Вместо проблем мы начинаем обсуждать что-то, граничащее с порнографией. Возможно, это и не является плохим пиаром, а является выражением и интеллекта, и морали, и простой человеческой вменяемости — существенной части российской бюрократии», — заявил Делягин.