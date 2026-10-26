Юрист Шакурова: сегодня можно взыскать алименты у того, у кого «серая» зарплата

26 октября 2026, 08:21

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Руководитель Татарстанского регионального отделения ООД «Гражданский комитет России» Татьяна Шакурова заявила, что родитель с неофициальным доходом больше не может рассчитывать лишь на справку с минимальной зарплатой. Суд оценивает реальные финансовые возможности плательщика.