Юрист Шакурова: сегодня можно взыскать алименты у того, у кого «серая» зарплата
Руководитель Татарстанского регионального отделения ООД «Гражданский комитет России» Татьяна Шакурова заявила, что родитель с неофициальным доходом больше не может рассчитывать лишь на справку с минимальной зарплатой. Суд оценивает реальные финансовые возможности плательщика.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист рассказала, что доказательствами способны стать банковские операции. Даже при получении части денег наличными люди оплачивают товары в интернете, пользуются доставкой, переводят средства и рассчитываются картой.
Суд может запросить выписки по счетам должника. Движение денег нередко показывает уровень расходов и поступлений, не совпадающий с официальным заработком. На размер выплат влияют сведения обо всех счетах, собственности, автомобилях, долях в компаниях и статусе индивидуального предпринимателя.
В качестве аргументов стороны используют публикации из социальных сетей. Фотографии с дорогих курортов, сведения о крупных покупках и демонстрация привычного уровня жизни помогают подтвердить, что доход человека выше заявленного.
При этом скрыть средства все еще возможно. Некоторые плательщики оформляют бизнес на родственников, проводят платежи через чужие карты или пользуются имуществом, записанным на другого владельца.
Шакурова считает, что судам стоит глубже изучать связи должников и схемы вывода активов. Подобный подход уже применяют в делах о банкротстве.
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