Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян для доступа к «Госуслугам»
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с якобы обновлением медкарты
Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана, чтобы получить доступ к «Госуслугам» россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленник пишет жертве в мессенджере, представляясь медсестрой из поликлиники, и предлагает обновить данные медицинской карты. Он расспрашивает о росте, весе, жалобах человека, чтобы войти в доверие.
Затем фальшивая медсестра предупреждает, что человеку скоро поступит звонок, и просит прислать номер телефона, с которого позвонят, якобы для подтверждения обновления данных медкарты.
После этого жертве звонит уже «представитель Госуслуг». Это — второй этап мошеннической схемы. На нем аферисты сообщают о подозрительной попытке входа в аккаунт и требуют продиктовать код из СМС. Если его назвать, то злоумышленники получат доступ к личному кабинету жертвы.
В «Госуслугах» не раз поясняли, что настоящие операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. С такими «просьбами» обращаются лишь обманщики.