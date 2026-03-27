Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян для доступа к «Госуслугам»

27 марта 2026, 03:24

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с якобы обновлением медкарты

Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана, чтобы получить доступ к «Госуслугам» россиян. Об этом сообщает РИА Новости.





Злоумышленник пишет жертве в мессенджере, представляясь медсестрой из поликлиники, и предлагает обновить данные медицинской карты. Он расспрашивает о росте, весе, жалобах человека, чтобы войти в доверие.



