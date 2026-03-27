Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян для доступа к «Госуслугам»

Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана, чтобы получить доступ к «Госуслугам» россиян. Об этом сообщает РИА Новости.



Злоумышленник пишет жертве в мессенджере, представляясь медсестрой из поликлиники, и предлагает обновить данные медицинской карты. Он расспрашивает о росте, весе, жалобах человека, чтобы войти в доверие.

Затем фальшивая медсестра предупреждает, что человеку скоро поступит звонок, и просит прислать номер телефона, с которого позвонят, якобы для подтверждения обновления данных медкарты.

После этого жертве звонит уже «представитель Госуслуг». Это — второй этап мошеннической схемы. На нем аферисты сообщают о подозрительной попытке входа в аккаунт и требуют продиктовать код из СМС. Если его назвать, то злоумышленники получат доступ к личному кабинету жертвы.

В «Госуслугах» не раз поясняли, что настоящие операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. С такими «просьбами» обращаются лишь обманщики.
Мария Моисеева

