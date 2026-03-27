Россиян предупредили, на какие штрафы можно нарваться за установку кондиционера

27 марта 2026, 05:25

РИА Новости: Россияне рискуют получить штрафы за незаконную установку кондиционера

Фото: iStock/Pavel Volkov

Жителям многоквартирных домов грозит штраф до 2500 рублей за незаконную установку кондиционера. Об этом рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





По его словам, фасад здания является общим имуществом его собственников, поэтому любые изменения внешнего вида дома должны согласовываться на общем собрании жильцов.



За незаконный монтаж кондиционера предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ. Штраф для граждан составит от 2000 до 2500 рублей. Если дом относится к объектам культурного наследия, то установка кондиционера на фасаде без специального разрешения в принципе невозможна — нарушение повлечёт за собой штраф от 15 до 200 тысяч рублей.



Кроме того, за превышение допустимого уровня шума от работающего кондиционера (50 дБА днём и 45 дБА ночью) в жилых помещениях владельца также ждет наказание. Ему придется выплатить сумму в размере от 500 до 1000 рублей.



Ранее профессор НИУ ВШЭ Николай Берзон объяснил, как правильно планировать крупные покупки на фоне роста цен, чтобы, например, накопить на автомобиль. Он также напомнил, что инфляция обесценивает сбережения, если деньги лежат дома, а не в банке.