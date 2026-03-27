Глава «ЛизаАлерт» раскрыл, почему будут продолжаться поиски пропавшей семьи Усольцевых

27 марта 2026, 05:13

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжатся, несмотря на отсутствие положительных результатов в настоящий момент. Отряд «ЛизаАлерт» всегда возвращается даже к самым тяжелым делам о пропавших людях. Об этом рассказал глава отряда Григорий Сергеев в интервью ТАСС.





По его словам, самые тяжёлые поиски для волонтёров — это те, на которые затрачиваются огромные усилия, не приносящие результата. Однако это не останавливает команду. Поэтому, когда появляется свободное время и люди, готовые ехать, отряд возвращается к прошлогодним заявкам.





«И в Московской области такие есть, и в Красноярском крае. В Красноярском крае это будет поиск Усольцевых. Туда мы соберем команду из разных регионов и будем использовать разные технические способы, кроме наших традиционных, попробуем поискать», — пояснил Сергеев.