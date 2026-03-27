Глава «ЛизаАлерт» раскрыл, почему будут продолжаться поиски пропавшей семьи Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжатся, несмотря на отсутствие положительных результатов в настоящий момент. Отряд «ЛизаАлерт» всегда возвращается даже к самым тяжелым делам о пропавших людях. Об этом рассказал глава отряда Григорий Сергеев в интервью ТАСС.
По его словам, самые тяжёлые поиски для волонтёров — это те, на которые затрачиваются огромные усилия, не приносящие результата. Однако это не останавливает команду. Поэтому, когда появляется свободное время и люди, готовые ехать, отряд возвращается к прошлогодним заявкам.
«И в Московской области такие есть, и в Красноярском крае. В Красноярском крае это будет поиск Усольцевых. Туда мы соберем команду из разных регионов и будем использовать разные технические способы, кроме наших традиционных, попробуем поискать», — пояснил Сергеев.
Волонтер рассказала, почему не удается возобновить поиски семьи Усольцевых
Он уточнил, что есть некоторые ограничения: если пропавшему уже отданы силы сотен или тысяч добровольцев, а рядом есть другие люди, которые ещё не получали помощи, приоритет может сместиться. Каждый час уменьшает шанс на спасение, поэтому важно поддерживать баланс между разными поисками и выбирать, в какую операцию стоит незамедлительно вложить больше сил.
Напомним, что семья из трёх человек пропала 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.
Официальная версия пропажи семьи — несчастный случай, но причина загадочного исчезновения имеет альтернативные теории. Одна из наиболее обсуждаемых — побег за границу.