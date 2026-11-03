Россиянам объяснили, какой кофе дольше сохраняет насыщенный аромат
Кофе в цельных обжаренных зернах дольше сохраняет аромат, чем молотый. Об этом РИА Новости сообщила профессор бразильского Государственного университета Лондрины Марта де Толедо Бенасси.
Она отметила, что после измельчения зерна быстрее теряют вкусовые и ароматические свойства. Это связано с тем, что возрастает площадь контакта с кислородом, из-за чего окисление идёт активнее. На скорость изменений влияют также температура и условия хранения.
Пока зерно остаётся целым, содержащиеся в кофе жиры и ароматические соединения лучше защищены от кислорода. По этой причине профессор советует молоть кофе непосредственно перед завариванием — так напиток дольше сохранит насыщенный запах.
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