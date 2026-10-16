Турэксперт рассказал, куда отправятся россияне на ноябрьских праздниках
Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда поедут отдыхать россияне на осенних каникулах и в День народного единства. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
По его словам, осень и зима — это сезон для путешествий в Китай, Таиланд и Вьетнам. В текущем году турпоток между Россией и этими странами значительно увеличился, особенно благодаря чартерным рейсам из различных регионов государства.
Однако большинство туристов, отправляющихся в Азию, предпочитают более длительные поездки — от 7-8 дней и более. Такая же тенденция наблюдается и при выборе маршрутов в другие популярные страны, такие как Турция и Египет, пояснил он.
Кроме того, россияне отправляются в Беларусь, куда можно добраться на «Ласточке» из Москвы менее чем за семь часов. Также популярны поездки в Узбекистан, который является устойчивым и востребованным направлением. Туристы посещают и Казахстан. В целом, страны СНГ составляют около 40% всех выездных поездок. При этом большинство россиян предпочитают отдыхать внутри страны, заключил турэксперт.
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