Турэксперт рассказал, куда отправятся россияне на ноябрьских праздниках

16 октября 2026, 12:28

Турэксперт Барзыкин: в ноябре россияне поедут на Дальний Восток

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда поедут отдыхать россияне на осенних каникулах и в День народного единства. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.