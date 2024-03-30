Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда

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Турецкая авиакомпания отменила полеты в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Представители европейской организации уверены, что контроль над авиаперевозчиком осуществляет Россия, поэтому самолетам компании запрещено выполнять рейсы из Калининграда. При этом компания сможет осуществлять остальные рейсы, которые не входят в воздушное пространство ЕС.
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Анастасия Хохлова