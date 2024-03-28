Предварительно, над территорией Крыма сбили самолёт

Фото: iStock/Diy1
В сети появились кадры, на которых над территорией Крыма терпит крушение некий летательный аппарат, кадры публикует Telegram-канал Baza.
О падении летающего объекта над территорией полуострова сообщили заснявшие его местные жители.
На кадрах также можно заметить парашютиста, который, вероятно, успел катапультироваться.
Над Севастополем воют сирены воздушной тревоги.
Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На кадрах также можно заметить парашютиста, который, вероятно, успел катапультироваться.
Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева