Летевший из Красноярска самолет готовится к аварийной посадке в Чите

Фото: istockphoto / Diy13
Самолет, выполняющий рейс из Красноярска в Благовещенск, готовится к аварийной посадке в Чите, пишет ТАСС.
По информации агентства, Boeing 737 запросил аварийную посадку. Причины в настоящее время не известны.
Как правило, командиры воздушного судна принимают решение об экстренной посадки из-за внештатной ситуации на борту или технической неисправности.
Ранее сообщалось, что военно-транспортный упал в лесополосе в Иваново. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший в Стамбул самолет
США не смогли установить лазерное оружие на самолёт
На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Как правило, командиры воздушного судна принимают решение об экстренной посадки из-за внештатной ситуации на борту или технической неисправности.
Читайте также:
В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший в Стамбул самолет
США не смогли установить лазерное оружие на самолёт
На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Анастасия Хохлова