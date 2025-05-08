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Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в РФ

РИА Новости: Turkish Airlines отменила рейсы в РФ на 8 мая с турецких курортов
Фото: iStock/ GordZam

Фото: iStock/ GordZam

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в туриндустрии.
«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — обратил внимание информатор.

Отмечалось, что в настоящий момент туроператоры стараются разобраться с проблемой.

Источник связал решение Turkish Airlines с задержками и отменами авиарейсов в аэропортах Российской Федерации — перенесены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

А вот турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов в Россию, подчеркнул источник.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов вводились в нескольких российских аэропортах, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а еще аэропортов Сочи, Казани и иных регионов. Часть рейсов задержали или отменили.

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День Глафиры Горошницы 9 мая: почему нельзя стричь ногти и есть картошку, народны приметы
08 мая 2025, 09:18

Фото: istockphoto / Konstanttin

В народном календаре 9 мая отмечается Глафиров день, также известный как Глафира Горошница. С этим днём на Руси связывали начало посевной: традиционно в это время крестьяне приступали к посадке гороха и картофеля.
Особым символом дня считалась ласточка — птица, которую наши предки почитали за чистоту, святость и особую связь с домашним очагом. О том, что можно и нельзя делать 9 мая, расскажет «Радио 1».

Кто такая святая Глафира Горошница: история праздника


Святая Глафира жила в IV веке и служила при дворе супруги римского императора Лициния. По преданию, император воспылал к девушке недобрым интересом, и, спасаясь от его притязаний, Глафира попросила защиты у царицы. Та помогла ей бежать в город Амасия, где Глафиру приютил епископ Василий.

В это время в городе строился храм, и девушка пожертвовала все свои средства на его строительство. Она также обратилась к царице с просьбой о помощи, но её послание было перехвачено. Узнав о местонахождении беглянки, Лициний приказал немедленно арестовать её и епископа. Однако Глафира скончалась до того, как её успели схватить. Василия позже казнили.

Глафира Горошница: традиции на Руси


На Руси святую почитали как Глафиру Горошницу. В этот день хозяйки готовили блюда из гороха — варили кашу и суп с мясом, чтобы укрепить здоровье и зарядиться силами на весь сезон полевых работ. По поверьям, сытный стол в этот день сулил хороший урожай.

Если на березах к этому времени уже распускались почки, крестьяне приступали к посеву бобовых и корнеплодов. Чтобы защитить грядки от утренних заморозков, их посыпали торфом.

Ласточка как священный символ


Щебет ласточки в народе воспринимался как молитва, а саму птицу — как защитницу семьи. Считалось добрым знаком, если ласточка свивала гнездо под крышей дома. Это сулило благополучие, рождение детей и мир в семье.

А вот если птица покидала своё гнездо — ждали бед. Верили также, что ласточкино гнездо оберегает дом от пожара, а красное пятнышко у птицы — след от огня, с которым она борется.

Птиц берегли: убить ласточку считалось большим грехом — такой человек лишится удачи, а разрушивший гнездо рисковал потерять дом или близких.

Если ласточка залетала в дом — это расценивалось как знак скорой свадьбы для незамужней девушки. Молодые женщины умывались при виде птицы, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Фото: istockphoto / drakuliren

В некоторых деревнях к прилёту ласточек пекли фигурное печенье в форме птиц с расправленными крыльями, встречая весну, которую, как верили, ласточка отмыкает золотыми ключами.

Что нельзя делать 9 мая


С Глафировым днём связано множество запретов. Считалось, что:

  • свататься в этот день нельзя — брак будет недолговечным и несчастливым;
  • стричь ногти запрещалось, чтобы не ослабить здоровье;
  • мужчинам в этот день не рекомендовалось сеять горох — считалось, что урожая не будет: земля не примет посев;
  • ужин с картофельными блюдами лучше отложить: по приметам, это может привести к ссорам и недопониманию в семье;
  • ловить ласточек строго запрещалось — такая выходка, по поверью, оборачивается тяжёлой жизненной ситуацией или одиночеством;
  • разбирать шкафы и наводить порядок в одежде не советовали: может повлечь за собой бытовые неурядицы и мелкие проблемы;
  • стричь ногти или делать маникюр и педикюр также не стоит — народная молва предупреждает: это может подорвать здоровье.

Что можно и нужно делать 9 мая


  • Горох и картофель сажали исключительно женщины — верили, что женские руки придадут посевам силу, и урожай получится богатым;
  • готовили блюда из гороха — например, супы и каши. Считалось, что они укрепляют здоровье и приносят силу;
  • хозяйки уделяли внимание дому, стараясь наполнить его спокойствием, угощали птиц зёрнами и наблюдали за приметами, чтобы предсказать погоду и подготовиться к лету.

Народные приметы о погоде на 9 мая


В этот день внимательно следили за природой. Вот некоторые приметы:

  • восточный ветер утром — к сухой погоде;
  • радуга на небе — к грозе;
  • молнии без грома — к ясной погоде;
  • распустившиеся листья на берёзе, клёне или ольхе — к засушливому лету;
  • если к полудню ветер стихает — будет тепло;
  • снег в этот день — к хорошему урожаю гречихи;
  • ясное, солнечное небо — к обилию овощей;
  • потемнение облаков — предвестие грозы.

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Самолет из Стамбула в Петербург развернули над Румынией и вернули в Турцию
08 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/Dushlik

Авиарейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — передает telegram-канал.

Пассажирам сказали, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над петербургским аэропортом Пулково. При этом данные Росавиации свидетельствуют об обратном. Воздушная гавань продолжает осуществлять прием и отправку авиарейсов.

Единственным ограничением является запрет на прием перенаправленных рейсов из других городов. Причиной этого является отсутствие свободных мест для стоянки самолетов.

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#аэропорт
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В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на работу аэропорта
08 мая 2025, 05:50

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 04.30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — пишет официальный представитель Росавиации Антон Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал справедливыми массированные удары украинских дронов на российские регионы. На фоне этого в Подмосковье вертолеты Ка-52 впервые использовались для сбития беспилотников ВСУ.

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#ограничения
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#аэропорт
#росавиация
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Дед Зеленского Семен в годы ВОВ отбивал у Гитлера запасы марганца
08 мая 2025, 04:11

Фото: iStock/bruev

Дед Владимира Зеленского Семен в годы ВОВ сражался против нацисткой Германии, а также отбивал у Адольфа Гитлера богатейшие запасы стратегически важного марганца. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца», — передает агентство.

Как оказалось, Семен Зеленский пошел на фронт добровольцем в 1941 году. На тот момент потомку главы киевского режима было 17 лет. С 1942 года Семен являлся командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 она действовала в районе Никополя и проводила наступательную операцию недалеко от Кривого Рога.

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Депутат Аксененко: в Госдуме рассмотрят проект об увеличении штрафов за мат
08 мая 2025, 02:40

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко заявил, что на весенней сессии будет рассмотрен проект об увеличении штрафов за мат. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — цитирует депутата агентство.

Аксененко отметил, что такая мера является не способом штрафовать определенных лиц, а мерой защиты тех, кто становится жертвой нарушений. Для физических лиц сумма штрафа может увеличиться до 10-20 тысяч рублей. При этом для юридических лиц штраф может вырасти в разы.

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