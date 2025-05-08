Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в РФ

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Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в туриндустрии.
«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — обратил внимание информатор.
Отмечалось, что в настоящий момент туроператоры стараются разобраться с проблемой.
Источник связал решение Turkish Airlines с задержками и отменами авиарейсов в аэропортах Российской Федерации — перенесены как минимум 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
А вот турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов в Россию, подчеркнул источник.
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов вводились в нескольких российских аэропортах, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а еще аэропортов Сочи, Казани и иных регионов. Часть рейсов задержали или отменили.
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Ольга Енгалычева