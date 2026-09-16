Буйная пассажирка набросилась с кулаками на трёх полицейских на Сахалине

16 сентября 2026, 05:09

На Сахалине буйная женщина напала на трёх инспекторов ДПС и оскорбила их

Фото: iStock/Motortion

На Сахалине 42-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после нападения на трёх инспекторов ДПС. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».