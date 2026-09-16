Буйная пассажирка набросилась с кулаками на трёх полицейских на Сахалине
На Сахалине 42-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после нападения на трёх инспекторов ДПС. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».
Инцидент произошёл ночью 11 сентября 2026 года в Углегорске, возле одного из домов на улице Победы. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением нетрезвого мужчины. Во время оформления протокола пассажирка, недовольная тем, что полицейские снимали происходящее, полезла драться.
Женщина начала толкать и пихать правоохранителей. Одного из них она била по рукам, второго попыталась ударить в лицо. При попытке атаковать третьего сотрудника действия буйной гражданки пресекли.
Когда местную жительницу посадили в служебный автомобиль, она использовала нецензурную лексику и стала угрожать насилием. Более того, женщина сильно пнула в грудь сидящего в машине правоохранителя. После случившегося возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ и по статье 319 УК РФ.
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