Учительница признала вину в совращении мальчика, в семье которого работала няней
В США бывшая учительница из Висконсина признала вину в совращении подростка, который находился под её присмотром. Об этом сообщает St. Paul Pioneer Press.
Речь идёт о 25-летней Эбигейл Фауст. С 2021 года она работала в Миннесоте няней в семье пострадавшего. В 2024 году, когда юноше исполнилось 15 лет, женщина склонила подопечного к сексуальным отношениям. После изнасилования обвиняемая убедила несовершеннолетнего, что не только ее, но и его ждут серьезные проблемы, если кто-то узнает о случившемся.
За год до этого инцидента Фауст устроилась в начальную школу в Висконсине. Следствие установило, что во время работы учительницей фигурантка прижала к стене и поцеловала в губы 11-летнего мальчика прямо в классе. Полиция узнала об этом, изучив переписку Фауст с коллегой Мэдисон Бергманн. Та тоже оказалась под судом за совращение малолетнего.
14 сентября Фауст заключила сделку со следствием и признала вину в совращении первого пострадавшего. Обвинения по эпизоду с поцелуем школьника в Висконсине с неё сняли. Прокуратура рекомендовала суду назначить три года лишения свободы условно и десять лет надзора. Приговор огласят 8 декабря.
Читайте также: