Учительница признала вину в совращении мальчика, в семье которого работала няней

16 сентября 2026, 03:18

В США учительница совратила 15-летнего подростка, в семье которого работала няней

Фото: iStock/S_Chum

В США бывшая учительница из Висконсина признала вину в совращении подростка, который находился под её присмотром. Об этом сообщает St. Paul Pioneer Press.