В России возникнет дефицит двигателей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: iStock/takoburito

Более 15 миллионов владельцев японских автомобилей в России могут столкнуться с дефицитом двигателей и коробок передач из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По информации источника, поставки подержанных моторов и трансмиссий для ремонта автомобилей часто шли через ОАЭ. Дубай считается одним из крупнейших центров разборки автомобилей, откуда агрегаты отправлялись в Россию. Далее их доставляли через Иран по Каспийскому морю в Астрахань.

Стоимость б/у двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тысяч рублей, тогда как новые агрегаты могли стоить до 600 тысяч рублей. Эти детали активно использовались для ремонта машин с пробегом.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по территории ОАЭ поставки могут временно прекратиться. Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, запасов наиболее востребованных деталей у автосервисов хватит примерно на месяц.

Иван Мусатов

