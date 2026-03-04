В России возникнет дефицит двигателей из-за конфликта на Ближнем Востоке
Более 15 миллионов владельцев японских автомобилей в России могут столкнуться с дефицитом двигателей и коробок передач из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, поставки подержанных моторов и трансмиссий для ремонта автомобилей часто шли через ОАЭ. Дубай считается одним из крупнейших центров разборки автомобилей, откуда агрегаты отправлялись в Россию. Далее их доставляли через Иран по Каспийскому морю в Астрахань.
Стоимость б/у двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тысяч рублей, тогда как новые агрегаты могли стоить до 600 тысяч рублей. Эти детали активно использовались для ремонта машин с пробегом.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по территории ОАЭ поставки могут временно прекратиться. Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, запасов наиболее востребованных деталей у автосервисов хватит примерно на месяц.
