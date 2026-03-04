В России возникнет дефицит двигателей из-за конфликта на Ближнем Востоке

04 марта 2026, 14:33

Фото: iStock/takoburito

Более 15 миллионов владельцев японских автомобилей в России могут столкнуться с дефицитом двигателей и коробок передач из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.