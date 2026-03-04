Поставки оружия Украине сократятся из-за конфликта на Ближнем Востоке

04 марта 2026, 15:05

Фото: iStock/ValtimorN

Поставки вооружений Украине через страны Евросоюза могут сократиться из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.





По его словам, США в нынешних условиях могут прекратить поставки вооружений Киеву, поскольку ресурсы и внимание Вашингтона будут сосредоточены на противостоянии с Ираном. Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что ранее президент США Дональд Трамп переводил поддержку Украины в бизнес-формат, предлагая европейским странам закупать американское оружие и передавать его Киеву.



Однако теперь, по мнению Перенджиева, такая схема может перестать работать.Он предположил, что в новых условиях союзники США также могут лишиться возможности закупать вооружение для Украины в прежних объемах.

